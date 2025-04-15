想領要快！勝悅-KY、研勤等8檔股東會紀念品 今為最後買進日

股東會旺季到，股東會紀念品的小確幸也跟著來報到。（示意圖，資料照）
高佳菁／核稿編輯
〔財經頻道／綜合報導〕眾所期待的各公司股東會紀念品已陸續開始發放，今（15日）為獲得8檔股東會紀念品的最後買進日，包括勝悅-KY（1340）「超商券（50元」、研勤（3632）「包裝米」、擎邦（6122）「修容組」、盛弘（8403）「智醫康寓住宿抵用券1000元」等實用紀念品，想領紀念品的投資人們保握時間！
8檔公司及股東會紀念品，分別如下。
|股票代號
|公司名稱
|最後買進日
|股東會日期
|股東會紀念品
|1340
|勝悅-KY
|4月15日
|6月16日
|超商券（50元）
|1781
|合世
|4月15日
|6月16日
|伊莎貝爾櫻花沐浴皂
|3632
|研勤
|4月15日
|6月16日
|包裝米
|4977
|眾達-KY
|4月15日
|6月16日
|宜睿好禮即享券35元
|5452
|佶優
|4月15日
|6月16日
|全家35元禮物卡
|6122
|擎邦
|4月15日
|6月16日
|修容組
|8222
|寶一
|4月15日
|6月16日
|濾掛式咖啡包2入
|8403
|盛弘
|4月15日
|6月16日
|智醫康寓住宿抵用券1,000元
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