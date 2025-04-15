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想領要快！勝悅-KY、研勤等8檔股東會紀念品 今為最後買進日

2025/04/15 13:07

股東會旺季到，股東會紀念品的小確幸也跟著來報到。（示意圖，資料照）股東會旺季到，股東會紀念品的小確幸也跟著來報到。（示意圖，資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕眾所期待的各公司股東會紀念品已陸續開始發放，今（15日）為獲得8檔股東會紀念品的最後買進日，包括勝悅-KY（1340）「超商券（50元」、研勤（3632）「包裝米」、擎邦（6122）「修容組」、盛弘（8403）「智醫康寓住宿抵用券1000元」等實用紀念品，想領紀念品的投資人們保握時間！

8檔公司及股東會紀念品，分別如下。

股票代號 公司名稱 最後買進日 股東會日期 股東會紀念品
1340 勝悅-KY 4月15日 6月16日 超商券（50元） 
1781 合世 4月15日 6月16日 伊莎貝爾櫻花沐浴皂 
3632 研勤 4月15日 6月16日 包裝米 
4977 眾達-KY 4月15日 6月16日 宜睿好禮即享券35元 
5452 佶優 4月15日 6月16日 全家35元禮物卡 
6122 擎邦 4月15日 6月16日 修容組 
8222 寶一 4月15日 6月16日 濾掛式咖啡包2入 
8403 盛弘 4月15日 6月16日 智醫康寓住宿抵用券1,000元 



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