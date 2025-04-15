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台美資安合作 AIT谷立言：NIST資安框架2.0繁中版將發布

2025/04/15 12:47

AIT處長谷立言宣布，「NIST資安框架2.0」繁體中文版即將在台發布。（資料照）AIT處長谷立言宣布，「NIST資安框架2.0」繁體中文版即將在台發布。（資料照）

〔記者徐子苓／台北報導〕「2025台灣資安大會」今天登場，總統賴清德與美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）在開幕典禮同台致詞。谷立言宣布，在與經濟部標檢局、美國國家標準與技術研究院的合作下，「NIST資安框架2.0」繁體中文版即將在台發布。

谷立言強調，資安不再只是資訊科技的問題，如今也是國家安全與經濟安全的關鍵，在當今這個網路高度連結的世界中，我們的經濟、基礎建設、甚至民主制度，都越來越依賴數位韌性。我們所面臨的威脅是真實的、持續演變的，且越來越精密複雜，沒有任何一個經濟體或政府能夠單靠自身力量應對這些挑戰。

谷立言指出，根據美國公司FortiGuard Lab的報告，在2023年上半年，亞太地區共偵測到4120億次的惡意威脅，令人驚訝的是，其中有超過一半、也就是55%的攻擊事件針對台灣，總數高達2248億次攻擊，也就是平均每秒將近1.5萬次，使得台灣成為亞太區受威脅最嚴重的地區。

正因如此，美國與台灣在這一關鍵領域建立合作夥伴關係就顯得格外重要。谷立言說，AIT的核心目標之一，就是支持台灣的安全、韌性與連結性，而資安正是這三大目標的基礎。美國與台灣並肩合作，推動一個安全、具韌性且互聯的數位環境，進而支持在重塑關鍵供應鏈、整合國防工業基礎、以及深化美台科技合作等更廣泛的努力。

舉例來說，AIT今年3月完成一系列包含5場資安主題活動的最後一場，聚焦於降低半導體供應鏈面臨的網路威脅，此次活動邀請4家美國資安公司參與，並有來自美國聯邦調查局（FBI）的多場簡報，介紹他們在應對資安威脅方面的實務作為。

「然而，資安的重點不僅在於防禦威脅，更在於建立信任、促進創新、並捍衛我們所共享的價值，例如開放性、透明性與法治原則。」谷立言強調，透過聯合倡議、資訊共享、產業合作與能力建構，美國與台灣展現了志同道合的民主夥伴可以攜手達成的成就。

他同步宣布，在此分享一項重大消息，感謝與台灣標準檢驗局的密切合作，以及美國國家標準與技術研究院（NIST）的支持，AIT已完成「NIST資安框架2.0」繁體中文版的翻譯工作。

這項合作由經濟部、NIST與AIT共同推動，該翻譯版本即將發布，將進一步強化台灣在資安領域的最佳實務。他鼓勵今天在場的各個組織，採用「NIST資安框架」所提供的結構性方法，這不僅將有助於美台資安風險管理策略的進一步整合，也能讓我們共同識別、預防、應對並從資安事件中復原。

展望未來，谷立言說，台美持續深化合作，不只是為了保護我們的網路，更是為了共同打造一個開放、安全且包容的數位世界，美國會持續和台灣站在一起，共同建構更安全、更有韌性的網路未來。

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