曝收到10多國貿易協議提議 白宮顧問：內容非常好、令人驚嘆

白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）透露，有10多國提出非常誘人的貿易協議。（彭博）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普9日宣布暫緩對多數國家課徵對等關稅，為期90天，中國的關稅則提高至125%；許多國家利用這段時間爭相向美提出協議，白宮經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）透露，有10多國提出非常誘人的貿易協議，同時也強調美國100%不會發生經濟衰退。

綜合外媒報導，白宮經濟顧問哈塞特14日表示，在川普總統宣布對等關稅後，有「超過 10個」國家向美國提出了「非常好、令人驚嘆」的貿易協議提議；川普、美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）和商務部長盧特尼克正在研究其他國家提出的貿易協定是否「足夠好」，白宮將在17日召開會議，討論未來的貿易策略。

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當被問到美國是否會因高額關稅而陷入經濟衰退狀況，哈塞特斬釘截鐵表示，美國在2025年陷入經濟衰退的可能性根本不存在，強調「100%不會發生」。他也否認關稅暫緩在白宮內部有內線交易傳聞。

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