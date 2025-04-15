上市公司去年肥貓共173家！前3名皆老面孔 台塑首度入榜

去年罕見出現虧損的台塑（1301），平均每位董事酬金約197萬元，排在虧損公司、平均董事酬金第6高公司。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕證交所今公告去年上市公司董事酬金（合併報表），結果共有173家去年虧損、但仍發董事酬金（不含兼任員工薪酬），這其中有27家公司平均董事酬金超過百萬元，家數跟前年相同，公司虧損而平均每位董事酬金前３高的公司也相同，仍是國喬（1312）、友達（2409）、宏達電（2498）。

不過今年較意外的是，去年罕見出現虧損的台塑（1301），去年董事總酬金仍達2529萬元，平均每位董事酬金約197萬元，排在虧損公司、平均董事酬金第6高公司，台塑解釋，主要去年股東會改選，董事席次由15席縮減為12席，故每位董事平均酬金較前年高。

請繼續往下閱讀...

國喬去年虧損15.6億元，全體董事總酬金仍發放2891萬元，平均每位董事酬金為441萬元；友達去年虧損30.6億元，全體董事總酬金仍發放3038萬元，平均每位董事酬金為379萬元；宏達電去年虧損34.1億元，全體董事總酬金仍發放3038萬元與友達相近，平均每位董事酬金也為379萬元。

另外公司虧損、平均每位董事酬金發放較多的還有燁輝（2023）、力積電（6770），每位董事酬金分別為214萬元及218萬元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法