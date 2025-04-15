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台積電找地蓋廠有眉目！南科4期傳今有進展了

2025/04/15 12:18

台積電找地蓋廠有眉目！南科4期傳今有進展（記者洪友芳攝）台積電找地蓋廠有眉目！南科4期傳今有進展（記者洪友芳攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）雖加碼投資美國千億美元，在台灣仍持續找地要擴產先進製程，傳出AI需求對下世代的A10（1奈米）產能需求更大，政府相關單位今天將針對用地召開可行性評估，南科4期預定地5百公頃，可望是台積電A10未來投資建廠地。

台積電董事長暨總裁魏哲家上月出席總統府記者會，公開表明今年在台灣要蓋11個生產線，但台灣生產仍不夠，他還請總統賴清德幫忙多找土地，讓台積電可趕快多蓋，因為只要是做AI的客戶都全部來找台積電，都要台積電承諾很大數字。

台積電任何一代製程都由竹科先試產，2奈米先進製程投資設廠分布新竹寶山、高雄，中科台中2期擴建案預計6月底前交地，下半年可望進行公共工程與建廠，估計89公頃，將興建4座1.4奈米晶圓廠，竹科寶山興建中的2座廠也將規劃1.4奈米製程。

下世代的A10（1奈米）產能需求，台積電也積極規劃。政府相關單位將南科4期的台糖沙崙農場附近籌設「AI生態科學園區」，面積約達5百公頃，預計以非都市土地開發許可的方式辦理，傳出政府相關單位今天將針對用地召開可行性評估，若通過後，將進一步進行籌設計畫，進入開發階段約為2028年間，此用地傳出將是台積電下世代的A10（1奈米）建廠用地。

台積電對於投資設廠地點，向來總回應「選擇有諸多考量因素，公司以台灣作為主要基地，不排除任何可能」。

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