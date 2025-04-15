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連續4年出席資安大會 賴總統：推動國產資安產品

2025/04/15 12:31

賴總統表示，政府會持續推動國產自主研發資安產品和服務，也會鼓勵投資資安新創。（記者徐子苓攝）賴總統表示，政府會持續推動國產自主研發資安產品和服務，也會鼓勵投資資安新創。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕一年一度的資安盛會「2025台灣資安大會」今天登場，聚集全球超過2萬名產官學界的資安專家，在演講與展覽中共同討論資安挑戰。總統賴清德在開幕典禮致詞時提到，這是他連續第4年受邀出席資安大會，政府會持續推動國產自主研發資安產品和服務，也會鼓勵投資資安新創。

賴總統說，台灣資安大會規模一年比一年盛大，已經成為亞洲具指標性的資安交流平台，今年不但有超過300場的專業演說、匯聚了400家以上的全球資安品牌，預估參與的專業人數更超過2萬人。

賴總統續指，尤其當數位威脅持續提升，無論個人或組織都無法單獨面對，今年的大會特別強調團隊的力量，將主軸設計為Team Cybersecurity（我們都是資安隊）來匯聚全球重量級資安專家，分享經驗、深化交流，不但符合追求數位安全的需求，而且有助於打造全球資安聯盟體系。

賴總統表示，台灣身處第一島鏈關鍵防線，不僅僅面對中國軍事武力的威脅，在網路世界裡也站在全球資安風險的最前線，像是去年政府網際服務網每天平均遭受侵擾達到240萬次，「大家沒有聽錯，是每一天240萬次」，是前一年的2倍。

賴總統提到，過去這幾個月，台灣接連發生遭到CrazyHunter勒索軟體攻擊的事件，攻擊的目標還包括了醫院、學校、上市櫃公司，目前檢警單位已經偵破是中國駭客所為，這些都顯示出台灣遭到網路駭客侵擾的情形越來越嚴峻。

賴總統強調，為了落實「資安即國安」的精神，他在行政院院長任內就推動資安產業發展行動計畫，之後政府也陸續通過「資通安全管理法」、成立數位發展部和國家資通安全研究院，蔡英文總統在第二個任期也推動資安即國安2.0的國家戰略，將資安卓越計畫納入6大核心戰略產業之一，大力支援資安產業的發展。

去年賴總統上任後，總統府成立「全社會防衛韌性委員會」，特別邀請民間組織和專家共同參與，希望持續強化關鍵基礎設施，包含電信、運輸以及金融的網路安全，讓台灣成為資安堅韌之島，並且進一步的發展資安產業。

賴總統上個月也提出17項國安因應策略，其中在資安部分，要求主管機關應採取積極有效作為，來防止惡意攻擊者透過網路、應用程式、AI等工具危害台灣資安環境。

就在上週，總統府也正式公佈「國家資通安全戰略2025」，並根據此戰略訂定「國家資安發展方案2025到2028」，包含三個目標：強化全社會資安防禦韌性、豐富資安產業生態系、構築新興科技防禦技術，來提升國家的數位韌性。

賴總統最後說，為了完善資安法制環境，數發部正在修訂資安法，希望借由制度面及法制面雙管齊下，確保百工百業信賴的共同基礎、資安防護越來越好。面對無所不在的資安挑戰，需要不斷強化應變能力和管理機制，政府會持續推動國產自主研發資安產品和服務，也會鼓勵投資資安新創，協助各行各業提升資安防護韌性、讓台灣產業更加蓬勃發展。

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