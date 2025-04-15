Meta反壟斷案開庭 札克柏格出庭作證

Meta反壟斷案在美東時間週一（14日）正式開庭審理，Meta公司執行長兼共同創辦人札克柏格（Mark Zuckerberg）親上火線出庭作證。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美社群媒體巨擘Meta反壟斷案在美東時間週一（14日）正式開庭審理，Meta公司執行長兼共同創辦人札克柏格（Mark Zuckerberg）親上火線出庭作證。

綜合媒體報導，2020年12月，美國聯邦貿易委員會（FTC）對Meta提起反壟斷訴訟，指控Meta濫用市場力量，在Instagram和WhatsApp這2大新興競爭對手成長為威脅之前，以大筆資金將2家公司收購納入旗下，目的是為了消除競爭對手，建立其在社群媒體市場的壟斷地位，FTC要求Meta重組或出售其部分業務，包括Instagram和WhatsApp。

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Meta反壟斷案在美國總統川普第一任期內立案，經過多次訴訟程序調整後，於本月14日於華盛頓特區聯邦法院正式開庭審理。由於這場審判可能重塑Meta的社群商業版圖，若FTC勝訴，可能迫使Meta將這Instagram和WhatsApp拆分出去，因此備受外界關注。

報導指出，Meta公司執行長札克柏格週一身穿深色西裝、搭配淺藍色領帶出庭作證，為其公司辯護，反駁有關Meta壟斷社交媒體的指控。

報導指出，除了札克柏格外，Meta前營運長桑德柏格（Sheryl Sandberg）以及眾多競爭對手公司的高層週一也都出席出庭，庭審預計至少將持續2個月。

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