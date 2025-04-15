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焦點股》緯創：聚焦輝達AI超級電腦 股價大漲

2025/04/15 11:42

緯創受惠於輝達昨晚間證實成為AI超級電腦的「美國製造」合作對象，今日股價大漲。（資料照）緯創受惠於輝達昨晚間證實成為AI超級電腦的「美國製造」合作對象，今日股價大漲。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）受惠於輝達（NVIDIA）昨（14日）晚間證實成為AI超級電腦的「美國製造」合作對象，未來12個月至15個月內將於達拉斯開出新產能，今日股價大受激勵走高，截至上午11時24分暫報106元，漲幅8.94%，成交量超過6.5萬張。

輝達規劃，未來4年內，計畫透過與台積電（2230）、鴻海（2317）、緯創與美國本土夥伴，在當地打造總值高達5000億美元（約新台幣16.2兆元）的 AI 基礎設施，在德州深化打造AI超級電腦供應鏈，可望在美國創造數十萬個工作機會，並在未來數十年間帶動數兆美元的經濟活動。

緯創集團在全球各地的產能佈局方向不變，包括將在美國新設子公司，且斥資5000萬美元（約新台幣16.2億元）打造AI伺服器量產基地，同時砸下18.81億元改良新竹新廠區的建築物，不過，後續仍須留意美國政府關稅政策的確切實施情況。

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