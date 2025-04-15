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大巨蛋辦公室租金首揭露 早鳥每坪不到4千元

2025/04/15 11:36

根據內政部實價網最新揭露，巨蛋國際中心去年12月、今年1月分別揭露13樓、12樓辦公室租金實價。（記者徐義平攝）根據內政部實價網最新揭露，巨蛋國際中心去年12月、今年1月分別揭露13樓、12樓辦公室租金實價。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕大巨蛋辦公室（巨蛋國際中心）租金首度揭露，早鳥月租金單價、每坪不到4千元。根據內政部實價網最新揭露，去年12月、今年1月分別揭露13樓、12樓辦公室租金實價，每月每坪各約3901元、3550元，商仲業者指出，企業租客分別為醫療業、電子業。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，該辦公大樓靠近信義計畫區與捷運站、大巨蛋等區位優勢。

根據最新實價揭露，該大樓早鳥租客之一為12樓的電子業，簽訂租期是去年7月至2029年6月底，為期5年，租賃面積約116.55坪、每月租金約41.38萬元，1年租金將近500萬元。

不過，該租金揭露備註欄標明，簽訂合約當時，該大樓屬未登記建物，因此，最終以公證日期為租賃訂約日期，而該大樓租約揭露時間則落在今年2月，租約包括租金調漲機制，尤其租約至第3年時，租金調漲3%，之後每兩年調漲3%。

至於，13樓揭露時間則是去年12月中，租期從今年1月到2029年12月底、為期5年，租賃面積約157.35坪、月租金約61.37萬元、拆算每月每坪租金約3901元，推估1年租金超過736萬元。

第一太平戴維斯研究部資深協理丁玟甄指出，即將落成的新辦公大樓會提前1年啟動早鳥預招租計畫，尤其對首批租客提供較優惠租賃條件，除租金較低外，也會提供較長的免租裝潢期。

過去曾有大面積早鳥預租案例

不過，當出租率達到3至4成，房東就會結束早鳥優惠，回歸正常租金行情。她表示，過去知名案例像是北市信義計畫區的「南山廣場」吸引勤業眾信會計師事務所承租7千坪，渣打銀行承租富邦遼寧大樓4400坪，都是大面積早鳥預招租的成功案例。

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示，巨蛋國際中心是信義區最新完工的商辦大樓，再加上緊鄰大巨蛋、松菸、國父紀念館、洲際酒店等大型設施，地標性十足，知名企業指名都很高。現階段揭露的租金實價都是在興建期、最早簽下的預租企業，所以享受的早鳥優惠折扣最大，與目前成屋招商的行情約莫有著兩成落差。

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