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上櫃公司190家肥貓現形 廣運、志旭、唐榮最肥

2025/04/15 11:07

櫃買中心今日公告上櫃公司2024年董事酬金資訊。（資料照）櫃買中心今日公告上櫃公司2024年董事酬金資訊。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕去（2024）年上市櫃公司董監事酬金今日揭曉，根據統計，共有190家上櫃公司去年稅後虧損，但董事仍有領酬金。其中稅後虧損，但平均董事酬金（不含兼任員工薪酬）金額最高的是智慧系統整合廠廣運（6125），該公司去年稅後虧損1.43億元、每股稅後虧損（EPS）0.56元，但董事酬金為239.5萬元。

從去年稅後虧損的公司來看，平均董事酬金金額排名最高的為廣運，其次則為電子通路業志旭（8067）的184.7萬元，去年稅後虧損1460.3萬元、每股稅後虧損0.71元。第三名則是鋼鐵廠唐榮公司（2035）的115.2萬元，該公司去年稅後虧損為7.72億元、每股稅後虧損2.2元。

從去年稅後虧損金額最高，卻有領董事酬金（不含兼任員工薪酬）的公司來看，則都是受限產業特性的生技產業名列前茅，其中浩鼎（4174）去年稅後虧損23.1億元、每股稅後虧損9.89元，其平均董事酬金（不含兼任員工薪酬）為79.2萬元，合一（4743）、晟德（4123）也都上榜。

浩鼎於公告中的說明中指出，因該公司為新藥研發公司，目前仍為虧損階段，並未提列董事酬勞；113年（西元2024年）支付較高董事酬金主係董事長未兼任經理人，其酬金列示於董監酬金之中，而112年董事長兼任經理人，酬金列報於經理人薪酬所致。另113年平均董事人數亦較112年減少，故使113年平均董事酬金增加。

在有領董事酬金、但去年稅後虧損的金額排名前10高的公司當中，除了生技醫療產業，神盾（6462）是唯一上榜的半導體公司，去年稅後虧損10.23億元、每股稅後虧損12.69元，平均董事酬金（不含兼任員工薪酬）為26.7萬元。

神盾於公告中指，給付董事之酬金主要為公司獲利分配之報酬，其分配金額考量公司年度經營結果，依據公司章程規定經薪酬委員會通過提報董事會決議通過。董事兼任員工領取之酬金包括薪資、獎金等，給付政策則依其所擔任之職位，所承擔之責任及參考同業之薪資水準所訂定。

而電商股網家（8044）去年虧損較前（2023）年略為收斂，全年稅後虧損5.76億元、每股稅後虧損4.08元，但平均董事酬金（不含兼任員工薪酬）為65.3億元，相較去年的58.9億元還又增加6.4億元。

網家於公告中說明，為維持獨董獨立性，依定額發給酬勞且不參與（如有）盈餘分配；兼任員工薪資依市場水平給付；113年度董事因員工身分增加退職金金額。

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