最不幸的1代又遭殃！外媒曝「這年齡層」經歷3次經濟危機重拳

現年約29至44歲的千禧世代，從金融海嘯、新冠疫情，到如今的貿易動盪，3度在人生關鍵時期遭遇重大經濟危機。示意圖。（歐新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普近日推出的關稅政策，重創全球市場信心，引發經濟衰退疑慮。而外媒指出，這對現年約29至44歲的千禧世代而言，並非首次面對經濟風暴，從金融海嘯、新冠疫情，到如今的貿易動盪，他們3度在人生關鍵時期遇重大經濟危機，被稱「最不幸的1代」。

《NBC》報導，嚴重的經濟衰退本應是罕見的事件，但根據皮尤研究中心（Pew Research Center）定義，出生於1981年至1996年間的千禧世代，卻在其人生的關鍵階段，已經歷過數次衰退，從網路泡沫破裂時他們還是孩童，到大學畢業初入職場時遭逢2008年金融海嘯，再到試圖在職涯中站穩腳步時遇上的新冠疫情衰退。

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曾被冠上「最不幸的1代」之名的千禧世代，在過去的衰退期間，被迫延後許多人生重大里程碑。相當多數的千禧世代於2007至2009年間大學畢業，當時就業困難，導致他們延後購屋、結婚，以及購買汽車等重大消費。

後來，疫情引發另1場嚴重的經濟衰退，一些千禧世代在面對學貸與不斷攀升的生活成本後，也開始重新考慮是否要生小孩。

而現隨著川普政府的關稅政策擾亂全球市場，引發新1波經濟衰退的疑慮，這群現年約 29 至 44 歲的千禧世代，對困擾他們大部分生活的金融不穩定表示沮喪和疲憊。

有些人已在TikTok上發布影片，開玩笑表示，對於即將面臨人生第1場經濟衰退的Z世代，他們其實也給不出什麼建議。也有人分享自己正在如何為經濟動盪做準備，但大多數人只是上社群媒體分享迷因和笑話，彼此取暖。

不過，並非這1代的每個人在過去的經濟動盪中都過得不好，疫情期間，也有一波千禧世代成功購屋。

而聖地牙哥州立大學（San Diego State University）心理學教授特溫葛（Jean Twenge）表示，對經濟衰退的擔憂，其實不限於千禧世代的年齡層，她曾在2023年出版的著作《世代》（Generations），該書主張造成世代差異的主因其實是科技，而非歷史大事件。

她說：「千禧世代在成年初期經歷了非常糟糕的經濟時期，後來一步步重建，重新站穩腳步、表現得很不錯，所以他們現在對於可能再度來臨的經濟衰退感到擔憂，是非常合理的，我認為這其實是所有年齡層都開始感受到的壓力。」

週三下午美國總統川普宣布對數十個貿易夥伴的高額關稅暫緩90天後，股市應聲大漲。

不過，布魯金斯研究院（Brookings Institution）經濟研究訪問學者薩貝豪斯（John Sabelhaus）指出：「目前國會的整體策略仍可能帶來極大的擾動」。

他表示，若此時發生金融衰退，對千禧世代將造成特別嚴重的衝擊，因為目前千禧世代正處在人生階段中段，他們正在創業、努力讓事業穩定下來，這本來就充滿風險，再加上宏觀經濟的不確定性，情況只會雪上加霜。

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