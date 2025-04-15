145％關稅重創中國經濟 2千萬勞工恐失業

高盛集團預估，美國高額關稅下，中國將有多達2000萬勞工受到影響。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國總統川普（Donald Trump）的貿易戰導致中國經濟放緩、就業市場步履蹣跚，正在削弱北京與美國競爭所需要的韌性，高盛集團（Goldman Sachs Group）預估，這波關稅將導致中國多達2000萬勞工受到影響。

《彭博》報導，川普對中國產品徵收145％的關稅，威脅中國進入全球最大經濟體的管道，高盛預估，多達2千萬人可能受到出口美國商品受阻的影響，約佔中國勞動力的3％。全面的經濟脫鉤將使已經因大規模降薪、裁員精疲力盡的勞動力再度陷入混亂。

請繼續往下閱讀...

除了商業前景充滿不確定性之外，儘管川普上任後這幾個月中國經濟持續復甦，但中國加速採用人工智慧（AI）和自動化帶動的生產力提升，都可能導致就業需求放緩。多數經濟學家認為，在中國政府2024年底推動的支持措施協助下，Q1經濟成長幾乎沒有放緩，年成長仍維持在5％以上，超過了北京設定的目標。

然而，QuantCube Technology追蹤的2000多家企業的網路招聘資訊顯示，過去2個月，職缺數量相較於去年同期減少近30％。長江商學院針對主要民營企業進行的民調顯示，今年3月，未來招聘計劃指數跌至6個月以來最低水位。中國非製造業採購經理人指數（PMI）的就業相關指標也出現下滑。

萬神殿宏觀經濟公司（Pantheon Macroeconomics）首席中國經濟學家瑞格利（Duncan Wrigley）表示，第4季的刺激措施尚未轉化成為勞動力市場的動力，企業希望在增加招聘之前，對經濟前景有更明確的了解。

出口對於就業有著龐大的影響，根據中國銀河證券在2023的預估，出口為製造業和相關服務業帶來約1.2億個就業機會，幾乎佔總勞動力的5分之1。勞動市場也高度依賴與美國的貿易，高盛預計約有1000萬至2000萬名勞工與出口有關。花旗集團（Citigroup）則預估，向美國出口貨物可能為中國帶來約900萬個城市的就業機會。

就業市場長期低迷是刺激消費的一大阻礙，而刺激消費是中國領導階層在長期的房地產危機中，試圖扭轉經濟情勢的首要任務。儘管中國經濟在去年底創下6季以來最快的成長速度，並在2025年初維持強勁成長，就業問題仍不樂觀。

在就業前景不樂觀的情況下，刺激消費變得更加困難，為抵銷美國全面徵收關稅的衝擊，北京需要擴大國內需求，並協助彌補失去去年規模達5250億美元（約新台幣17兆元）市場的損失。彭博經濟研究（Bloomberg Economics）預估，中國對美出口中斷，將導致國內生產毛額（GDP）損失高達3％。高盛是下調中國GDP成長的國際銀行之一，目前預測2025年中國經濟成長率為4％，低於先前的4.5％預測。

人們預期中國決策者將推出更大規模的刺激措施，協助經濟實現約5％成長的官方目標，儘管官員們已表示，今年將致力於刺激消費，但至今為止實施的措施仍然有限。家庭信心也還未改善，根據Morning Consult Intelligence調查顯示，2025年初中國消費者信心較去年減弱。高盛經濟學家蒂爾頓（Andrew Tilton）則在報告中表示，美國極高的關稅、對美出口急劇下降以及全球經濟放緩，預計將對中國經濟和勞動力市場產生巨大壓力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法