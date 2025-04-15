超微蘇姿丰盛讚台積電 美國仰賴台灣AI供應鏈

超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰今日出席台大椰林講座發表演說。（翻攝台大直播網站）

〔記者卓怡君／台北報導〕超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰今日出席台大椰林講座發表演說，蘇姿丰盛讚台積電（2330）與台灣供應鏈，蘇姿丰指出，AI（人工智慧）市場在未來4-5年規模高達5000億美元，台灣擁有很棒的AI生態系，從台積電強大的產能到ODM、OEM廠商，台灣人工作認真又專業，未來將持續攜手台灣供應鏈發展AI市場。

蘇姿丰表示，DeepSeek在一月推出時，為AI市場帶來一些驚喜，有不同的創新與模式，可以讓AI更便宜、更多元，AI市場相當龐大，未來4-5年AI市場規模可達5000億美元，橫跨不同公司、不同領域，從軟硬體到生態系，因此，大型資料中心與PC都是超微發展AI的重點市場，

蘇姿丰說，台灣AI生態系很特別，台積電建立強大優異產能，到ODM與OEM供應鏈，生態系互相連結，美國很仰賴台灣AI供應鏈。

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針對近來川普2.0關稅與地緣政治相關議題，蘇姿丰直言，政治很難，科技簡單多了，她不談個別國家，但AI是新的科技，過去幾年很多公司大舉投入，現在是變動快速的時代，各國都了解可從AI受益，進而擁抱AI，AI將持續高速發展，台灣很重要，台灣人非常認真工作又專業，有人說她更像美國人，但她認為她是台灣裔美國人。

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