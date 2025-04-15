電子業提前備貨潮 郭明錤：關稅如未定 供應商下半年營收恐衰退

美國總統川普本月9日宣布延後「對等關稅」措施90天，消息一出，電子產業出現提前生產與備貨潮。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普本月9日宣布延後「對等關稅」措施90天，消息一出，電子產業出現提前生產與備貨潮。對此，天風國際證券分析師郭明錤表示看法，指雖然提前生產與備貨，意味著許多供應商的第2季營收與獲利應該會不錯，但川普關稅政策若持續不穩定，投資放緩下，相關供應商今年下半年營收恐將沒有明顯成長，甚至會出現衰退。

郭明錤週一（14日）在社交平台X發文指出，美國政府宣布延後對等關稅實施後，電子產業在2025年第2季產生一波提前生產與備貨的現象，AI伺服器、一般伺服器與網通產品因訂單能見度較高且毛利率較好，故普遍較消費電子顯著。

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但郭明錤也表示，雖然提前生產與備貨，意味著許多供應商的第2季營收與獲利應會不錯，但如果美國政府的關稅政策持續不穩定到第2季下旬，2025年下半年的商業活動 （如投資、招募等） 預期將明顯放緩，相關供應商今年下半年營收恐將沒有明顯成長，甚至會出現衰退。

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