台積電2奈米大擴產！高雄廠「超級大工地」每天逾萬人

台積電2奈米大擴產，高雄廠「超級大工地」每天逾1萬人（記者李惠洲攝）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶片大廠超微（AMD）執行長蘇姿丰來台，昨拜會台積電董事長魏哲家，並透露新一代處理器已投產台積電2奈米製程，因2奈米增多，台積電正大幅擴產2奈米產能，繼竹科寶山2座廠之後，高雄快馬加鞭擴產，估計目前每天齊聚超過1萬人，出現罕見「超級大工地」景象估計將持續多年。

台積電高雄2奈米大幅擴產，除了日前舉行第2廠（P2）廠上樑儀式的擴產典禮，第1廠裝機絡繹不絕，蓋廠工地、國內外設備裝機與生產線員工，估計每天已齊聚超過1萬人，高雄罕見「超級大工地」景象預計將會持續多年。

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台積電雖宣布加碼投資美國千億美元，先進製程在台灣投資擴產腳步仍未停歇，維持熱絡景象，其中，位於高雄楠梓科學園區首座晶圓廠（F22廠P1），Ａ區展開試產，Ｂ區正在設備裝機，供應鏈估計月產能將上看1萬片。

供應鏈業者透露，台積電高雄廠目前蓋廠工地每天約達4千人，國內外設備裝機人員約達5500人左右，加上2奈米進入試產階段，北中南廠區調派工程師與生產線員工前往高雄廠已達近2千人，估計高雄廠每天齊聚超過1萬人。

供應鏈業界認為，台積電預計在高雄蓋5座晶圓廠，甚至可能加碼到6座，投資擴產將持續多年，預期高雄將成為當地罕見「超級大工地」的景象，估計也將持續多年，「光每天吃1萬多個便當」就可想像帶動消費商機的可觀。

台積電2奈米首度採奈米片（Nanosheet）架構，生產腳步加快，先進製程全世界獨霸全球，被視為「僅此1家，別無分號」，熱門AI相關晶片幾乎都由台積電接單生產。台積電董事長魏哲家年初透露，2奈米設計定案的客戶數比3奈米多，顯見2奈米製程受青睞程度相當高。

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