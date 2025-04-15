焦點股》弘煜科：授權收入Q2挹注 股價連漲6天

《風色幻想NeXus》授權收入Q2挹注，弘煜科股價連漲6天。（擷取自官網）

〔記者張慧雯／台北報導〕遊戲股弘煜科（6482）手遊《風色幻想NeXus》由智冠（5478）旗下遊戲新幹線取得台、港、澳地區代理營運，預計4月下旬上架，由於弘煜科可獲得分潤，貢獻第二季獲利，近期股價狂飆，從4月7日最低點50.4元起連漲6天，今日截至9:35分為止，上漲4.1元、暫報69元，成交量143張，近6日累計漲幅達35%。

弘煜科是國內少數遊戲研發兼營運的公司，自有知名IP包括《風色幻想》、《雙穹幻想》、《伊甸騎士》及《魔競革命》等，近年來深耕日本遊戲市場有成，2023年9月於日本遊戲平台正式《双穹幻想BURST》甫推出便拿下該平台多次營收第一，營收持續成長，此次授權給遊戲新幹線《風色幻想NeXus》手遊版是獨立的新遊戲。

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弘煜科3月營收0.52億元、月增達57%、年增17%，累計1-3月達1.43億元、年增15.52%；法人分析，觀察弘煜科去年營收年增達26%以上，顯示本業營運維持強勁成長，去年每股稅後盈餘（EPS）來到3.53元，預料今年營收還有機會向上成長，逢回可伺機布局。

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