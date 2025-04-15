中越簽45項協議抗美關稅！ 川普諷「不怪他們聯手搞垮我們」

中國國家主席習近平（左）與越南國會主席陳青敏（右）握手，習近平週一在河內出席中越兩國數十項合作協議的簽署儀式，呼籲加強雙方在貿易與供應鏈領域的合作，以應對美國關稅帶來的挑戰。（美聯社）

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平週一在河內出席中越兩國數十項合作協議的簽署儀式，呼籲加強雙方在貿易與供應鏈領域的合作，以應對美國關稅帶來的挑戰。美國總統川普則針對習近平此行發表評論，稱中越高層會談的重點是在討論「如何搞垮美國」，但強調自己並不責怪兩國舉行這樣的會議。

據路透報導，習近平此訪正值美國對中國商品課徵高達145%關稅之際，越南本身亦可能面臨美國關稅壓力。在與越南共產黨最高領導人陶林（Nguyen Phu Trong）會面後，兩國簽署多達45項合作協議，涵蓋供應鏈整合、鐵路基建等多個領域。

請繼續往下閱讀...

川普於白宮向記者表示：「我不怪中國，我也不怪越南，這是一場非常好的會談。會議的核心是弄清楚『我們該如何搞垮美國？』」一位美國政府官員則透露，川普本月稍早已與越南方面達成共識，將致力於縮小雙邊貿易的關稅差距，並預期未來將安排面對面會晤。

在習近平為此次訪問發表的署名文章中，他呼籲中越雙方深化生產鏈與供應鏈合作，強調「貿易戰和關稅戰沒有贏家」。而在與越南總理范明正會晤時，習亦直言應「共同反對單邊霸凌」。

作為東南亞的重要製造與組裝中心，越南大量進口來自中國的商品，同時將大部分成品出口至美國。官方海關數據顯示，今年第一季，越南自中國進口金額約300億美元（約新台幣9736億元），對美國出口則達314億美元（約新台幣1兆元）。

此次訪問期間，越南同意接受中國貸款以建設連接兩國的新鐵路，同時批准中國航空監管機構授權中國飛機在越南運行。越捷航空（Vietjet）也與中國商飛（COMAC）簽署諒解備忘錄，外界推測可能涉及中國製造客機的租賃。

雖然雙方經濟關係日益密切，但南海爭議與地緣政治矛盾仍使中越關係充滿問題及變數。為因應潛在的美國貿易壓力，越南近期批准美國太空探索科技公司（SpaceX）的星鏈（Starlink）衛星通訊服務進入本地市場，並強化對部分與中國貿易商品的監管措施，此舉恐引發北京不滿。

在結束為期兩天的越南行程後，習近平預計將前往馬來西亞與柬埔寨，繼續其東南亞訪問行程。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法