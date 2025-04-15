Fed官員警告：高關稅恐將美通膨率推至5％

美國聯準會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）理事華勒（Christopher Waller）週一（14日）警告，如果美國實際關稅稅率維持在25％，今年通膨率恐飆升至5％左右，經濟成長可能放緩。華勒認為，央行可能需要降低利率，以防止經濟衰退。

《雅虎財經》報導，在這種情況下放鬆貨幣政策的原因是，與關稅相關的通膨飆升，實際上可能是「暫時的情況」，這將使官員能夠「仔細研究並根據潛在趨勢制定政策」。華勒預測，這對於經濟成長和就業的的影響可能會持續更長的時間。

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華勒週一在聖路易斯發表演說時表示，考慮到2021年和2022年的情況，現在已經可以聽到人們的呼聲，認為這肯定是一個錯誤，華勒所指的是疫情期間的通膨被認為是暫時性的錯誤預測。但華勒認為，僅僅是一次沒有成功，不代表永遠不能這麼想。

聯準會官員正在努力應對美國總統川普一系列強硬的新關稅，目前已引發關於央行的兩大使命當中，哪一項更重要的爭論，充分就業或是穩定物價。

財政部長貝森特（Scott Bessent）認為，聯準會應該將關稅產生的任何通膨都是為暫時性的情況；Fed主席鮑爾（Jerome Powell）最初同意這一觀點，但隨後改變立場，到爾表示，隨著經濟消化「遠超於預期的貿易關稅」，影響可能也會更加久遠。

其他一些Fed政策制定者也表示，他們擔心價格波動可能會持續更長的時間，而不只是暫時的情況。華勒週一概述了2種不同的情況，描述新關稅政策對美國經濟的潛在影響，並稱其為「幾十年來影響美國經濟的最大衝擊之一」。

華勒指出，隨著關稅稅率達到25％，失業率將「明顯」上升。關稅導致的物價上漲將擠壓支出，而支出速度的不確定性則會阻礙企業投資。華勒表示，如果經濟放緩的幅度很大，甚至出現經濟衰退風險，那麼聯準會預計將更早、更大幅度的下調政策利率。

華勒預估，在這種情況下，如果企業迅速、完全轉嫁關稅成本，通膨率可能在未來幾個月達到接近5％的高峰。即使關稅只是部份轉嫁給消費者，通膨率也可能升至4％左右。

在第2種情況下，華勒假設川普暫緩對等關稅是華府與其他國家談判的開始，並推動取消大部份進口關稅，將有效關稅稅率降至10％，通膨率則預計將落在3％左右，經濟成長預計仍將受到影響，但程度將小於25％的關稅。

華勒表示，在這種情況下聯準會去年率先降息，將讓央行有時間觀望經濟如何發展。華勒預計，在這一情境下，通膨將繼續回落，直到央行的2％目標，下半年可能會出現降息的好消息。

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