美擬對半導體啟動國安調查 郭智輝：有模擬、爭取公平具競爭力關稅

立法院今（15日）召開院會進行政黨質詢，行政院長卓榮泰（右）、經濟部長郭智輝（左）。（記者陳逸寬攝）

〔記者李文馨／台北報導〕美國總統川普擬對半導體展開新一輪國家安全貿易調查，屆時可能對晶片產業施加其它新關稅。對此，經濟部長郭智輝今（15）日赴立院備詢受訪表示，政府有模擬關稅加徵，會盡量與美方溝通，基於台美之間的利益，替台灣業者爭取公平且具競爭力的關稅。

路透社報導，白宮官員透露，川普很快將就半導體展開新一輪國家安全貿易調查，屆時可能對晶片產業施加其他關稅。

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媒體會前詢問，政府未來如何因應美國巨變的關稅？郭智輝回應，台美間的產業鏈關係非常好，基於台美間的共同利益，會積極與美方商量，讓台灣產業在關稅上達到公平競爭的條件；且台美在半導體產業具有互補狀態，政府會持續關注相關進度。

媒體追問，是否預期半導體關稅可能加徵到多少？郭智輝說，政府當然有進行一些模擬，他們會盡量與美方溝通關稅，基於台美之間的利益，替台灣業者爭取公平且具競爭力的關稅。具體關稅數字仍要等談判結果，但他強調，台灣業者最關心的是能否有「公平競爭」的環境。

針對川普稱沒有任何國家能逃脫對美國不公平貿易逆差，郭智輝表示，所有ICB、科技產品，台灣確實跟美國品牌商有非常完整的合作，他相信這對美國品牌發展世界通路和策略有相當好的幫助，這一點美國應該比他了解。

另外，因應美國關稅行政院提出的880億元的協助方案擬延後一週推出。郭智輝對此表示，上週與業者進行4次座談，總統和行政院長關心業者反應，會根據業者建議進行一些微調。

針對輝達計劃未來4年內透過與台灣台積電等公司合作，在美國建設價值高達5000億美元（台幣16兆元）的人工智慧基礎設施。郭智輝說，由於未見到詳細計畫內容，暫不予評論，不過對於台灣廠商赴海外投資，經濟部一向站在協助的立場，也會在投審會上給予關注與協助。

此外，賴總統日前國際扶輪3523地區2025年地區年會開幕式表示，台灣人要「吃苦當吃補」，不過提供給媒體的影片疑遭刪減該段落，引發討論。郭智輝說，台灣人向來不都是這樣的嗎？吃苦當吃補很正常，俗話說「不經一番寒徹骨，焉得梅花撲鼻香」，天底下沒有掉下來的禮物，大家要一起努力、度過難關。

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