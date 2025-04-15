晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

上櫃公司2024年董事酬金 聖暉*、鈊象、元大期貨領最多

2025/04/15 09:58

櫃買中心今日公告上櫃公司2024年董事酬金資訊。（資料照）櫃買中心今日公告上櫃公司2024年董事酬金資訊。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕去（2024）年上市櫃公司董監事酬金今日揭曉，上櫃公司中，以無塵室機電廠聖暉*（5536）的平均每位董事酬金（不含兼任員工薪酬）達1559.3萬元最高，其次則是遊戲廠鈊象（3293）的1542.4萬元、第三名則是元大期貨（6023）的1491.4萬元，加上康和證（6016）的1068.4萬元，上櫃共4家公司破千萬。

上櫃公司平均董事酬金前10高的公司依序為聖暉*、鈊象、元大期貨、康和證、半導體廠世界（5347）給915萬、建材營造廠新潤（6186）給835.1萬、遊戲廠橘子（6180）給792.7萬、以及半導體業的欣銓（3264）給742.1萬、力旺（3529）給702.7萬、旺矽（6223）給692.9萬。此外，給破500萬的公司則有16家，其中半導體供應鏈有6家。

只不過，相較上市公司，上櫃公司的董事酬金一向是小巫見大巫，如本次上櫃冠軍的聖暉*，若排進上市公司排行則僅排第20位，上市公司中平均董事酬金最高的中信金（2891）給的金額是9573.2萬元。

櫃買中心說明，此次公告數字、以及股東會年報公告數字皆為預計支付的擬議數，董事會後續決議可能不同，實際數將會在明年1月底公布。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財