上櫃公司2024年董事酬金 聖暉*、鈊象、元大期貨領最多

櫃買中心今日公告上櫃公司2024年董事酬金資訊。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕去（2024）年上市櫃公司董監事酬金今日揭曉，上櫃公司中，以無塵室機電廠聖暉*（5536）的平均每位董事酬金（不含兼任員工薪酬）達1559.3萬元最高，其次則是遊戲廠鈊象（3293）的1542.4萬元、第三名則是元大期貨（6023）的1491.4萬元，加上康和證（6016）的1068.4萬元，上櫃共4家公司破千萬。

上櫃公司平均董事酬金前10高的公司依序為聖暉*、鈊象、元大期貨、康和證、半導體廠世界（5347）給915萬、建材營造廠新潤（6186）給835.1萬、遊戲廠橘子（6180）給792.7萬、以及半導體業的欣銓（3264）給742.1萬、力旺（3529）給702.7萬、旺矽（6223）給692.9萬。此外，給破500萬的公司則有16家，其中半導體供應鏈有6家。

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只不過，相較上市公司，上櫃公司的董事酬金一向是小巫見大巫，如本次上櫃冠軍的聖暉*，若排進上市公司排行則僅排第20位，上市公司中平均董事酬金最高的中信金（2891）給的金額是9573.2萬元。

櫃買中心說明，此次公告數字、以及股東會年報公告數字皆為預計支付的擬議數，董事會後續決議可能不同，實際數將會在明年1月底公布。

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