中國145％超重關稅有漏洞？外媒爆中國供應商提「1違法秘方」解套

美國對中國商品開徵鉅額關稅。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中貿易戰緊張，美國對中國進口商品課徵關稅總稅率已達到145%，中方也做出回擊，對美所有進口商品關稅提高到125%，使許多中國製造商及進口產品到美國的經銷商吃不消，外媒報導指出，部分供應商透過「簡單但非法」的關稅解決方法來維持事業。

《財星雜誌（Fortune）》報導，川普對中國的關稅不僅擾亂了亞馬遜（Amazon）賣家和其他美國大小零售商的營運，也讓中國製造商和對美經銷商的業務受衝擊。

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報導指出，一些中國供應商試圖「謊報進口到美國的亞馬遜商品價值」，降低在新關稅政策下必須支付的關稅。而根據《財星》看到的電子郵件和微信訊息顯示，約有5、6家中國供應商向1家在亞馬遜上佔有較大市佔的中型家居用品品牌高層提出上述變通方法。

1名供應商在寫給該美國品牌的信中表示：「許多美國公司使用較低價值的發票進行通關，以降低關稅」、「你可以考慮一下」；另1名顧客表示：「我們可以修改商業發票上的申報價值，以幫助降低關稅成本。」

還有人提出另1種方法解決，利用「完稅後交貨」（Delivery Duty Paid）避稅。在這樣情況下，供應商將負責貨物通關，而不是美國品牌，基本上代表品牌謊報貨物的價值，在美國賣家和海關之間建立1個人為的緩衝。

1家家居用品品牌創始人向《財星》表示：「有些人提到，他們已經為我們的許多競爭對手採取了這種做法。」他也表達對於部分小型進口商不了解、聽從供應商的錯誤建議，將會帶來法律麻煩的憂心。

此外根據《財星》看到的其他消息中，一些供應商還提出降低批發價格，但幅度不大。有些人也表示，他們正在考慮在關稅低於中國的其他非美國國家建立製造工廠，但這需要時間。

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