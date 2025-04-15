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對等關稅戰大震盪 這檔公司債基金最抗震

2025/04/15 08:43

川普超乎預期的政策引發過去一週全球股債市如坐雲霄飛車。（彭博）川普超乎預期的政策引發過去一週全球股債市如坐雲霄飛車。（彭博）

〔記者吳滋雅／台北報導〕川普超乎預期的政策引發過去一週全球股債市如坐雲霄飛車，而市場傳言中國拋售美國公債作為報復，更打擊債券防禦光環，長天期公債跟隨美元出現較重賣壓，主要債市以美國非投資等級債表現相對抗跌。債券專家指出，現階段美國經濟衰退風險不高，而企業違約率也持續低於長期平均值，加以投資人對收益型資產的需求未見削減，對非投資等級債前景都是偏多。

雖然關稅議題持續干擾市場，卻也非首例。理財達人表示，2018年川普擔任第一任時即有貿易大戰，最嚴峻時期美股波段下修超過兩成，美國非投資級債則有高息題材做緩衝，有效限縮跌幅低於5%，後續半年至一年隨著事件壓力漸減，表現回神後也優於股市。

美國非投資等級公司債基金挾著高息的優勢，近年也是國內投資人寵兒，吸金力道強勁，但近期績效也受關稅大刀所困，在境外基金觀測站最新統計中的淨申購量前五名，今年來以富蘭克林坦伯頓公司債基金最為抗跌，若回推在2018年貿易戰情勢後半年的表現，該基金也是最快反彈回正。

基金專家也觀察到，和其他申購狀況起起伏伏的同類型基金相比，富蘭克林坦伯頓公司債基金去年七月回歸後，可以說是穩健的盤據在每月淨申購量前五名甚至是前三名的熱銷榜，不只是早期深耕美國高息債市場的領導品牌，平均的績效表現也相當穩健，重新開放申購後，也因應不同客戶資產配置需求，日圓避險股份和年化配息率達9.48%的穩定月配息級別，目前國人持有金額都能維持在200億元之上。

資產管理業者分析，儘管川普關稅戰持續主導盤勢，消息面也成為短期間影響市場和投資人信心的最大主因，不過如果觀察美國政府近日在關稅政策的快速反應與調整，例如針對中國以外國家對等關稅暫緩90天的手段，顯示川普政府傾向透過高關稅作為跟各國爭取美國利益的談判途徑，而非最終目的，且就川普首任勝選至任期結束，美國非投資級債創造高達32%的報酬率，建議利用調節投資組合取代低點退場。

考量關稅恐推升通膨與美國政府龐大財政壓力，長天期公債殖利率恐還有上揚空間，同時考慮非投資等級債市優劣分歧，透過精選持債以中短天期的高品質債為配置重點。

淨申購金額前五名之境外美國非投資等級債券基金績效（%）

基金名稱 2018貿易戰 後半年 今年來 兩年
富蘭克林坦伯頓公司債基金 1.85 -1.87 22.21
安盛美國非投資等級債券基金 1.82 -1.91 21.05
瀚亞美國非投資等級債券基金 1.03 -2.31 21.56
聯博美國非投資等級債券基金 0.47 -2.35 22.38
富達美元非投資等級債券基金 1.59 -2.91 17.92

資料來源：理柏資訊、理柏環球分類「美元非投資等級 （高收益） 債券」，取境外基金觀測站二月淨申購金額前五名，截至2025/2月底。台幣計價至2025/4/13。2018年關稅戰後半年報酬表現則取2018/9/20至2019/3/20。製表：記者吳滋雅

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