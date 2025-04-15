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為晶片關稅鋪路！川普政府已啟動調查

2025/04/15 11:43

川普政府啟動對晶片與藥品進口調查。（示意圖，路透）川普政府啟動對晶片與藥品進口調查。（示意圖，路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普政府通過啟動由商務部牽頭的調查，推動了對半導體和藥品進口加徵關稅的計畫。這些舉措於週一（14日）在聯邦公報上宣布，被視為加徵關稅的前奏，可能進一步擴大川普發起的全面貿易戰。

《彭博》報導，美國商務部表示，已開始調查「進口半導體及半導體製造設備」以及「藥品及藥品成分，包含成品藥物」對國家安全的影響，這2項調查都依據《貿易擴展法》第232條在4月1日展開，調查可能持續好幾個月。根據該條法案規定，商務部長需在270天內提交調查結果，不過川普與其他官員表示，調查可能會更早完成。

川普長期批評外國生產藥品和晶片，對美國的國家安全構成威脅，並以加徵關稅作為推動生產回流美國製造的手段。然而，這些關稅也可能嚴重擾亂全球供應鏈，並推高美國消費者的成本。

若課徵新關稅可能嚴重擾亂晶片產業，該產業全球銷售額超過6000億美元，而其供應鏈本就因新冠疫情而受創，如今可能再次遭受衝擊。據了解，美國商務部這次針對半導體的調查範圍十分廣泛，涵蓋傳統與先進晶片的進口，也包括晶片製造設備與含有這些晶片的電子產品。

此外，若對艾司摩爾（ASML）等公司生產的晶片製造設備課稅，也可能增加美國國內晶片產業建設成本，對川普擴大本土製造的構想造成反效果。ASML總部位於荷蘭，是先進曝光機的主要供應商，這類設備對於AI晶片製程至關重要。

在最新行動的幾天前，川普政府宣布，半導體、手機、電腦及其他電子產品的進口，暫且不適用對中國的145%關稅。但這種關稅豁免只是暫時的，晶片仍將面臨另外的關稅。

報導認為，如果川普兌現關稅威脅，台積電和SK海力士（ SK Hynix）等外國先進晶片製造商，可能被迫提價或接受利潤縮水。

另一項針對藥品的調查將涵蓋所有藥品進口，包括學名藥與非學名藥，以及其成分與關鍵原料。美國政府將開放21天公眾意見徵詢期。包含美商默沙東（Merck & Co）與禮來（Eli Lilly & Co）等大型藥廠可能受到重創，這些公司幾乎都在全球各地都設廠，有數十個生產基地。

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