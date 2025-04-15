黃金創新高後突高點下殺 後市超狂「挑戰價」華爾街全說了！

週一（14日）黃金價格自盤中創下的歷史高點下滑。（彭博資料照）



高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週一（14日）黃金價格自盤中創下的歷史高點下滑，主因是白宮將智慧手機和電腦等關鍵電子產品列入豁免清單後，投資人鬆一口氣。

黃金今年以來屢創新高，高盛、瑞銀和摩根大通紛紛調漲金價預期，瑞銀將金價預測上調至每盎司3500美元；摩根大通則預估到2025年央行黃金購買量將達到約850噸，金價可能在4000美元時「比預期來的更快」；高盛則將今年底金價目標價自3300美元大幅提高至每盎司3700美元 ，極端情況下預測黃金可能觸及每盎司4500美元。

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紐約黃金期貨下跌0.6%至每盎司3226.30美元；黃金現貨價下跌0.7% 至每盎司3213.69美元，稍早一度漲到3245.42美元的紀錄新高。

道明證券（TD Securities）大宗商品策略主管梅萊克（Bart Melek）說：「一些風險交易讓黃金價格脫離近期高點，但目前的環境對黃金而言仍然相當有利。」

白宮宣布將某些電子產品排除在美國總統川普的對等關稅範圍以外後，金融市場的風險情緒普遍改善。

Zaner Metals副總裁兼資深金屬策略師葛蘭特（Peter Grant）說：「關稅方面或許會有所緩解，對部分電子產品的關稅豁免或許會讓一部分的避險需求減少。然而，貿易和關稅持續面臨不確定性、美元疲軟以及公債殖利率下滑，通常為黃金帶來支撐。」

川普週日表示，將在下週宣布進口半導體產品的關稅稅率，讓投資人仍無法完全鬆懈。

另1個支撐黃金的因素來自美元，美元指數（DXY）正處在接近3年來的低點。

美國和中國之間的貿易戰，讓全球金融市場大亂，投資人紛紛搶進黃金。黃金傳統上被視為在地緣政治和經濟不確定性時期的避險工具。

高盛仍然是最看好黃金的大型銀行，將年底黃金價格預測調升至每盎司3700美元，理由是央行需求超乎預期，而且經濟衰退的風險加劇，影響黃金ETF的流入。

世界黃金協會（WGC）的數據顯示，4月迄今為止，流入中國實體黃金ETF的投資，已超過第1季的總流入，也超過美國黃金ETF的流入。

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