關稅不確定性高 南韓推8千億晶片援助計劃

南韓週二（15日）宣佈，對半導體產業的支持金額增加至33兆韓元。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕南韓週二（15日）宣佈，將對該國重要半導體產業的支持金額增加至33兆韓元（約新台幣8263.2億元），從去年的26兆韓元（約新台幣6510.4億元）增加約4分之1，以應對美國關稅等不確定性。

《路透》報導，南韓政府在聲明中表示，這些措施是為了響應產業對政府的呼籲，在目前美國政策不確定性日益增加，以及中國對手的競爭愈發激烈的情況下，擴大對半導體的支持力道。

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根據南韓產業通商資源部等多個部門的共同聲明，首爾也將針對晶片產業的財政援助計劃從先前的17兆韓元（約新台幣4256.8億元）增加至20兆韓元（約新台幣5008億元）。南韓決定向關鍵的晶片產業投入更多資金，旨在協助企業應對全球競爭中更高的成本。

這個亞洲第4大經濟體是全球頂尖記憶體晶片製造商三星電子（Samsung Electronics）、SK海力士（SK Hynix）總部所在地，不過他們在晶片設計和晶圓代工領域仍落後包括台積電（2330）在內的一些競爭對手。

政府數據顯示，2024年，南韓半導體出口額將達1419億美元（約新台幣4.64兆元），佔總出口額的21％。對中國、美國出口額分別為466億美元（約新台幣1.52兆元）和107億美元（約新台幣3504.7億元）。美國總統川普（Donald Trump）週日（13日）表示，將在近日宣佈進口半導體的關稅稅率。

南韓上週宣佈了針對汽車產業的緊急支持措施，試圖減輕美國關稅對汽車產業的打擊。多年來，南韓對美國出口急劇成長，這些措施包括為汽車產業提供財政支持，以及減稅和補貼藉此刺激國內需求，同時政府也承諾努力與美國進行談判，並協助擴大市場。

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