中國人爆買日本房產 ! 2026年居日人數恐破百萬 專家揭「愛買原因」

日本房地產十分很受中國富人歡迎。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕近年中國房地產市場調控加劇以及土地制度，還有日圓貶值等因素，許多中國投資者到日本購買房地產。據報導，在中國各大房地產網站上有大量的日本房產、度假村及老旅館等出售訊息；專家預估，到2026年在日本居住的中國人將超過100萬人。

根據日本政府數據顯示，中國人是日本新移民中人數最多的族群。2024年在日本居住的300多萬外國人中，中國移民有82.2萬人，高於前一年的76.2萬人和十年前的64.9萬人。

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據報導，中國人瞄準日本房產，主要是當地的土地制度。專家指出，中國的土地屬於國有，個人僅能購買土地使用權，且面臨嚴格的購房限制和資金流動管制。

相比之下，日本允許外國人購買土地所有權，並提供相對寬鬆的購房政策，吸引了大量中國投資者。而中國人在中國買不到地，但在日本能買地，這點極具吸引力。此外，日本土地取得價格還比中國的土地使用權便宜10%到20%，若想長期投資，也是一項新選擇。

分析師指出，先前日圓貶值，使得日本房地產對於外國投資者來說很便宜。例如，一位中國投資者以2.8億日圓（約新台幣6361萬元）現金購買東京高級公寓，認為價格「算便宜」。

現今，中國富人「爆買」日本房產熱潮，​不僅體現在東京、大阪等大城市，​也延伸至北海道等地區，​引發日本社會對國家安全和經濟影響的關注。

日媒指出，在日本的39個市鎮中，至少有67處旅遊設施被中國人收購，熱門地點包括北海道的二世谷與富良野，長野縣的白馬，栃木縣與群馬縣交界的日光、那須，神奈川的箱根，靜岡縣的熱海與伊豆。

日本社區協會前主席高橋秀夫指出，隨著中國人口與資本流入，當地經濟雖然活絡，但地貌已改變。過去九年裡，北海道富良野市的北之峰區，其街區的獨棟住宅數量已從140棟減少到85棟，新建造的豪華公寓售價為2億日圓（135萬美元），但很快就被中國投資者搶購一空。

他表示，北之峰區是滑雪勝地，隨著建築開發商以高價收購這裡的土地和建築，當地的土地價格在2025年上漲31.3%，居民們都賣掉房產、離開了小鎮，許多大酒店等設施隨之興起。

東京一家信用研究公司表示，實際上的數量可能更多。

港媒指出，位於日本兵庫縣蘆屋市的六麓莊是日本最高級豪宅區之一，每戶人家腹地超過300坪，不僅小林製藥創辦人住在這裡，而這裡海拔最高、擁有最大佔地面積的豪宅，則為武田藥品工業創辦人所擁有，目前小野藥品工業創辦人也正在該處興建豪宅。

然，近期有多位中國富商青睞此處，陸續在該處置產，引發當地居民擔心豪宅區可能變成「中國城」據報導，六麓莊當地居民指出，目前至少有10棟住宅的屋主是中國人，這些中國富商不惜花費5億日圓（約新台幣1.13億元）也要搬進來。

但最令居民擔憂的是，這些中國富豪購入的房產，最終只會轉賣給中國人，不會再回到日本人手中，引發部份當地居民擔憂。

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