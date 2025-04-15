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Fed分行報告：美就業率跌、失業時間拉長 恐代表經濟衰退將至

2025/04/15 10:10

舊金山聯邦準備銀行報告顯示，美國就業率下滑、失業時間變長，可能是經濟衰退即將到來的警訊。（法新社資料照）舊金山聯邦準備銀行報告顯示，美國就業率下滑、失業時間變長，可能是經濟衰退即將到來的警訊。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國舊金山聯邦準備銀行週一（14日）發佈的研究顯示，近年來，美國失業率緩慢、小幅上升的背後，是一些不太受關稅的勞動力市場指標，而這些指標正亮起警示燈，預告經濟衰退風險正在逼近。

《路透》報導，分析表明，人們普遍認為美國勞動力市場穩健，但其中隱藏著一定程度的疲軟，而川普政府大規模徵收的關稅也給美國勞動力市場帶來壓力，加劇通膨和失業率上升的雙重風險。

報告發現，在過去許多經濟衰退之前，失業者在尋找工作花費的時間愈來愈長，這是很常見的現象。這種模式經常出現在經濟衰退開始之際，表明這些發展可能是經濟衰退風險上升的跡象。

過去幾年，失業率上升緩慢，從2023年第2季的3.5％低點，到上（3）月升至4.2％。許多政策制定者指出，相對較低的失業率是勞動市場強勁的指標。

報告作者表示，自2023年中以來，每個月找到工作的失業者比例一直在下降，這一趨勢跟之前許多次經濟衰退前的情況類似。與此同時，2022年中以來，失業時間中位數已從大約8週上升至10週以上。相較之下，2007-2009年金融海嘯期間的高峰也僅僅為10週。

報告指出，儘管與過去相比，近期失業率上升幅度相對較小，但近期的數據趨勢值得密切關注，以注意是否出現經濟衰退風險上升的潛在跡象。

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