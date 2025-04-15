股神完美躲過美股崩跌！巴菲特3關鍵操作1次看

股神完美躲過美股暴跌！巴菲特3關鍵操作1次看（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2025年初以來，在科技股遭遇重挫，美股一度跌入熊市，不過，股神巴菲特旗下波克夏，卻逆勢上漲逾15%，甚至跑贏標普500指數約24個百分點，外媒揭露報告指出，巴菲特能夠成功抵禦本輪美股暴跌，全靠這3關鍵。

外媒報導，關鍵１是，在關鍵時點進行股票部位調整，其在2024年大幅降低股票部位；2是危機時刻提高行業分散度，對能源、可選消費、工業、醫療保健等行業增加投資；3是大資金體量關注穩定收益，隨著資金規模擴大，巴菲特開始熱衷於能源、基礎建設等領域投資。

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報導指出，標普500指數今年來最大跌幅達18.9%，那斯達克指數更高達23.9%，一度跌入熊市，然而巴菲特旗下波克夏卻逆勢上漲，截至4月11日，波克夏（BRK-A）股價上漲15.1%，但標普500指數卻下跌8.8%，換言之，波克夏股價跑贏標普500指數約24個百分點。

巴菲特成功抵禦本輪美股暴跌，與其久經考驗卓有成效的投資策略密不可分，方正證券出具報告，揭露3關鍵完美操作。

第1是在關鍵時點進行股票部位調整，巴菲特2024年大幅降低股票部位，現金及等價物佔總資產的比例達到1995年以來最高水準。這反映出巴菲特對美股市值偏高的擔憂，以及認為目前缺乏適合投資的有足夠吸引力的公司。

第2是危機時刻提高產業分散度，巴菲特的產業配置通常集中在能力圈（circle of competence）範圍，但從歷史經驗來看，當預測到金融危機可能發生時，巴菲特可能對能源、可選消費、工業、醫療保健等產業增加投資，提升投資組合抗風險能力。

第3是大資金體量關注穩定收益，隨著資金規模擴大，巴菲特開始熱衷於能源、基礎建設等領域投資，能源與基建領域通常要求大量的資金投入，並提供長期穩定且適中的投資回報，這與波克夏當前巨大體量下的投資目標相契合。

除了投資業務，波克夏在經營業務方面的優異表現是推動股價今年創新高的重要原因。

從美股年初以來的表現來看，僅依靠股票投資組合很難解釋波克夏的股價報酬，事實上，經過巴菲特60年的經營執掌，波克夏現已成為1家世界著名的保險和多元化投資集團，二級市場股票投資目前僅佔波克夏總資產的小部分。

2024年波克夏不含股票投資收益的經營業務稅前淨利為539億美元（約新台幣1.75兆），年增23.6%，傳統經營業務交出亮眼成績單，受到投資人的高度認可，因此股價表現超越美股大盤基準。

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