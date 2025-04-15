稀土限出口、重創汽車供應鏈 ! 外媒 : 特斯拉「1技術」突圍中國

在中美戰略資源封鎖戰中，特斯拉以1新技術展現了難得的抗壓能力。（路透、法新社資料照；本報合成）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美中貿易戰升溫，中國暫停多項稀土礦物和磁鐵的出口，威脅要切斷全球多項產業的核心零件供應，當中包括汽車供應鏈。但市場傳出，特斯拉（Tesla）先前曾開發出一種新的馬達設計工藝，可大幅降低對中國稀土金屬的依賴，同時可望為美國尋求一個金屬突破口。

《wccftech》指出，在邊緣政治高度不穩定的情況下，特斯拉在2023年的一項專利，或將打破中國對稀土金屬出口的全面限制，解決了美國供應鏈風險降低的難題。

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據報導，近期中國對美國貿易制裁的反制舉措之一，是下令限制6種重稀土金屬和稀土磁鐵出口，。這些關鍵材料多半用於電動車、無人機、機器人、飛彈和太空船引擎等，僅在取得特別許可後方可出口海外。

《紐約時報》指出，對於中國禁止稀土等關鍵材料出口，美國防部正評估對美國武器製造系統的影響；美官員擔心，軍事承包商的稀土供應情況尤其令人擔憂，擔心貿易戰恐很快升級成國安危機。

專家指出，稀土金屬是電動車馬達的關鍵原材料，約90%的供應來自中國。倘若中國長時間對稀土等關鍵材料禁止出口，恐將導致歐美車廠面臨供應斷鏈風險，新產能也受影響。

商業諮詢公司DGA Group的合夥人崔歐洛表示，自上週中國實施限制措施以來，電動車公司和其他企業正試圖尋找稀土礦物和稀土磁鐵的替代供應，但尋求替代方案的選項極少。

《wccftech》指出，特斯拉在2023年申請的專利（國際公報號WO2024097176A1），提出一種如同「微創手術」般的電動馬達製程，透過在磁體結構中鑽出0.2至1.5毫米深的精密凹槽，加入特定摻雜劑，在降低稀土使用量的同時，仍能維持所需的磁性性能並簡化製造流程。

目前尚不清楚特斯拉是否已全面在其超級工廠中導入此技術，但專利內容顯示，其工藝具備降低對稀土依賴的潛力。

《wccftech》認為，在這場戰略資源封鎖中，特斯拉憑藉其領先的技術創新展現出難得的抗壓能力，不僅有助於減緩美國對中國稀土資源的依賴，也可能成為美方供應鏈「去風險化」的重要一環，為美中貿易爭端下的技術突圍提供可能性。

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