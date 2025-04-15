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北京反制美國終極武器？ 彭博 : 美國避風港地位恐被削弱

2025/04/15 10:13

中美貿易戰加劇，中國手中握有一張危險的牌還未出手，那就是「美國公債」。（彭博資料照）中美貿易戰加劇，中國手中握有一張危險的牌還未出手，那就是「美國公債」。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國川普總統強硬對中國施加145%關稅後，中國隨即展開報復，依樣祭出堆疊關稅回敬。《彭博》專欄指出，中國手握「核彈級」的底牌還未正式出手，倘若中國將持有的7600億美元（約新台幣24.66兆元）的美國公債武器化，北京可輕易削弱美國的避風港地位。

專家指出，一直以來，美國對中國高科技產業層層施壓及封鎖，但中國似乎還保留著一項潛在的「終極反制工具」，就是美國國債。

根據美國財政部最新數據，截至2024年底，中國仍持有約7600億美元的美國國債，繼日本之後的第二大外國債權國。目前中國所持有的部位雖較2010年高峰期、超過1.3兆美元（約新台幣42.19兆元）已大幅減持，但仍舊是美國海外債權人中的第二大國。

《彭博》專欄指出，上週10年期公債殖利率躍升50個基點至4.49%，創下2001年以來的最大單週漲幅，這引發了人們對北京介入市場的猜測，市場在猜測「中國是否會將手上的美債核武化並拋售」？

專家指出，一旦中國大量拋售手握的美債，那美債市場與美元地位可能動搖，同時也會推高美債殖利率，這將導致全球資金避開美債，借貸成本飆升。與此同時也將衝擊美元信用，這將讓全球央行可能重新審視外儲組合。而金融市場也會震盪，以美元計價的資產，如新興市場債券均受波及。

不過，美國財政部長貝森特 （Scott Bessent） 對此擔憂不以為然。先前他接受採訪時談到，作為世界最大借款人的美妙之處是，「如果你從銀行貸款，那是銀行說了算，他們可以收回你抵押的所有東西。但如果你的貸款金額足夠大，你就可以掌控銀行」。

《彭博》專欄指出，現今市場的困境中確實如此，但在這裡這種動態並不完全起作用。主要是川普總統突然改變關稅政策，暴露了白宮的致命弱點。

「川普在看到美國主權債券暴跌後，猶豫了一下，暫停了對中國以外所有國家的加稅」。主要原因是，目前貝森特正進行關稅談判，需要一個穩定的債券市場出售債券。

據報導，美國財政部今年需要發行約2兆美元（約新台幣64.9兆元）的新債；此外，還要展期約8兆美元（約新台幣259.6兆元）的到期債券。值得注意的是，美國債券收益率每上升1個基點，美政府就會損失約1000億美元（約新台幣3.2兆元）。

因此，在白宮不希望出現財政危機之際，但這個弱點卻給了中國一個機會。面對美國的全面打壓，北京是否會採取更多創意的升級措施，市場正在關注。

對此，《彭博》專欄認為，當北京出售部分美國國債，川普政府就會感受到壓力。

專家指出，現今中國尚未出手「核彈級王牌」，原因在於「自傷機率高」。若中國大規模拋售手上美債，自然也會損傷手上的美元資產，且會加速資本外流與人民幣貶值壓力。這也是中國至今選擇「逐步去美元化」，而非激烈斷裂的考量。

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