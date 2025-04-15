中國黃金ETF 11天搶購29噸超過Q1！專家：Q2金價掌握在「這群人」手上

中國黃金ETF 11天搶購29噸超過Q1（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕黃金再掀搶購潮，4月的前11天，中國黃金ETF持股增加了29.1噸，超越第1季的流入量23.5噸，專家表示，第2季金價上漲的催化劑，已由關稅和西方ETF購買，轉移到中國投資者對黃金的激增。

外媒報導，在關稅衝擊帶來的避險情緒推升下，黃金今年以來迭創歷史新高。近日，高盛、瑞銀和摩根大通再度調高金價預期。瑞銀將金價預測上調至每3500美元，而摩根大通則預測2025年央行黃金購買量將達到約850噸，金價達4000美元將「比預期來的更快」。

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根據世界黃金協會（WGC）的數據顯示，4月迄今，流入中國實體黃金ETF的投資已超過第1季的總流入，並超過了美國黃金ETF的27.8噸流入量。

世界黃金協會高級市場策略師里德週一在社群媒體上表示，4月的前11天，中國黃金ETF持股增加了29.1噸。相比之下，第1季的流入量為23.5噸。如果今年第1季主要受美國關稅相關的黃金流動，和西方ETF購買的影響，那麼第2季度的主題可能會截然不同，即中國投資者對黃金的激增。

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