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川普供應鏈回流夢碎！CNBC最新調查揭企業反制關稅手段

2025/04/15 14:31

川普關稅朝夕令改企業不奉陪了，CNBC最新調查揭反制之道（歐新社）川普關稅朝夕令改企業不奉陪了，CNBC最新調查揭反制之道（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普一連串的關稅政策，欲讓供應鏈回流、美國再次偉大，不過，根據CNBC最新調查顯示，近6成的企業表示，高昂的成本將阻止他們將製造業遷回美國，在川普的貿易戰下，除了取消訂單，提高產品價格因應外，企業將轉向低關稅國家，展開新1輪全球佈局。

根據CNBC1項新供應鏈調查，如果中國因川普總統的關稅而失去一些製造業，那麼美國製造業將不會是主要受益者。

川普政府表示，回流熱潮即將到來，但大多數受調查的公司告訴CNBC，恢復供應鏈可能會使其成本翻倍，因此他們將開始在全球尋找低關稅制度。

超過一半（57%）的受訪者表示，成本是他們不會將生產轉移回國內的首要原因；對於川普政府承諾將製造業帶回國內的企業減稅，但調查發現，在影響企業生產地決策的因素中，稅收（14%）的排名較低。

儘管科技業最近發佈了1些引人注目的公告，包括輝達計劃在美國建立超級電腦工廠以及蘋果承諾在美國投資5000億美元（約新台幣16兆），但大多數公司仍表示成本過高。

川普政府上週五宣佈，暫緩對中國和其他全球製造業國家的科技業徵收新關稅，但白宮正在推進1 項針對關鍵技術的國家安全調查，並計劃在未來徵收關稅。

整體而言，大多數受訪者估計，建立新的國內供應鏈的成本至少是目前成本的兩倍（18%），或可能增加1倍以上（47%）。61%的受訪者表示，與將供應鏈遷回美國相比，將供應鏈遷移至關稅較低的國家更具成本效益。

除了關稅之外，消費者需求和原材料價格以及「現任政府無法提供一致的策略」也被認為是供應鏈的主要問題。

面對關稅反覆不定，89%的受訪者表示，對川普關稅最普遍的反應是取消訂單，75%的受訪者表示，他們預計消費者將減少支出。對於新關稅稅率下的產品，61%的受訪者表示將提高價格。

調查受訪者預計，受消費支出回落影響最嚴重的產品是非必需品（44%）、家具（19%）和奢侈品（19%）。

此次調查於4月14日至18日進行，共涉及380名來自供應鏈企業和商業組織的受訪者，其中120名受訪者回答了所有問題。該問卷發送給美國商會、全國製造商協會、全國零售聯合會、美國服裝和鞋類協會、美國鞋類分銷商和零售商協會、供應鏈管理專業人士委員會、OL USA、SEKO Logistics 和 ITS Logistics 的成員。

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