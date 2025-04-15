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iPhone撿到關稅豁免寶刀！蘋果市值重返3兆美元超車微軟

2025/04/15 08:48

蘋果市值重返3兆美元超車微軟。（圖／路透社）蘋果市值重返3兆美元超車微軟。（圖／路透社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受川普政府上週五晚間宣佈手機、電腦和晶片不受新關稅影響，加上大摩出具報告指出，最新關稅政策將讓蘋果年度關稅成本負擔降至70億美元，在利多激勵下，蘋果週一（14日）股價上漲逾2%，市值重返3兆美元，再度超車微軟，奪回市值王寶座。

CNBC報導，川普政府宣佈手機、電腦和晶片不受新關稅限制。蘋果是受川普關稅影響最大的公司之一，因為大部分的iPhone、iPad和MacBook都是在中國和其他亞洲國家生產。

蘋果大部分的關鍵進口產品都免關稅，華爾街分析師表示，此舉可以為蘋果節省數十億美元的成本。然而，政府官員週末警告稱，這些豁免是暫時的，未來幾週可能會改變。

不過，摩根士丹利分析師週一在1份報告中寫道，白宮的最新消息使蘋果的「年度關稅成本負擔」從上週四的440億美元降至70億美元。

隨著關稅暫時豁免，而蘋果又是最大受益者之一，激勵週一股價大漲2.21%，收202.52美元，市值回到3.04兆美元，重回市值王。

4月4日，即川普宣布對中國及蘋果生產基地所在國徵收「互惠關稅」兩天後，蘋果市值跌破3兆美元大關。

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