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再創晶片里程碑！ 超微打造首款採用台積電2奈米產品

2025/04/15 08:07

超微打造首款採用台積電2奈米產品（資料照）超微打造首款採用台積電2奈米產品（資料照）

〔記者卓怡君／台北報導〕超微（AMD）今日宣布Venice的新一代AMD EPYC處理器，為業界首款完成投片（tape out）並採用台積電（2330）先進2奈米（N2）製程技術的高效能運算（HPC）產品。超微表示，這展現了AMD與台積電在半導體製造領域的強大合作夥伴關係，共同最佳化全新設計架構與領先的製程技術，同時代表著AMD在資料中心CPU產品藍圖執行上的重大進展，Venice預計明年如期上市。AMD同時宣布，第5代AMD EPYC CPU產品已在台積電位於亞利桑那州的新晶圓廠成功啟用和驗證。

AMD董事長暨執行長蘇姿丰表示，台積電多年來一直是AMD重要的合作夥伴，我們與其研發和製造團隊的深度合作，使AMD能夠持續推出領先業界的產品，突破高效能運算的極限。作為台積電N2製程以及台積電亞利桑那州晶圓21廠的首位HPC客戶，充分展現了如何緊密合作，共同推動創新並提供先進技術，為未來運算挹注動能。

台積電董事長暨總裁魏哲家表示，很榮幸AMD成為首位使用台積公司先進2奈米（N2）製程技術，以及在亞利桑那州晶圓廠生產的HPC客戶。透過合作，我們正在推動顯著的技術擴展，為高效能晶片帶來更卓越的效能、功耗效率和良率。我們期待持續與AMD密切合作，共同開創運算的新世代。

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