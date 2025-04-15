股市暴漲暴跌新元兇！「0DTE」炒作潮正席捲美股

零日到期選擇權（0DTE），被認為是加劇股市波動的部分原因。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕自從「解放日」以來，股市劇烈的盤中波動，使投資人比以往任何時候都更加緊張，而「0DTE」，也就是零日到期（當日到期）選擇權，被認為是部分原因。

《CNBC》報導，0DTE 是指在交易當天即到期的合約。根據摩根大通的數據，與標普 500 指數掛鉤的 0DTE 交易量，在4月飆升至 850 萬筆，自年初以來成長了 23%，約佔美國選擇權市場總交易量的 7%。

請繼續往下閱讀...

0DTE 已成為大、小投資人用來快速套利或針對突發事件導致的市場波動進行對沖避險的熱門工具。許多人認為，大量這種短期工具的交易會加劇市場價格的波動，因為做市商與交易商為了平衡部位，會不斷買進或賣出相關資產。

KKM Financial 執行長兼投資長基爾伯格（Jeff Kilburg）說：「你會看到0DTE幾乎將市場的漲跌幅度放大或誇張化。如果你回顧10到20年前，當時並沒有這些催化劑，這幾乎就像是在火上澆油，當價格波動被誇大時，情況會變得更加劇烈。」

隨著川普對美國主要貿易夥伴實施高額關稅，並多次反覆更改政策，市場波動劇烈增加。道瓊工業指數創史上連續2個交易日單日下跌超過1500點的紀錄，標普500指數在歷經4個交易日暴跌、短暫落入熊市後，在上週出現二戰以來第三大單日漲幅。

根據芝加哥期權交易所全球市場 （Cboe Global Markets）的數據，標普 500 指數上週的盤中波動率幾乎翻倍至 44%，超過 2020 年的高點，已達到 2008 年金融危機最嚴重時期的水準。這種極端的不確定性推動了投資人對 0DTE 的需求，因為他們希望藉此避險或從波動中獲利。

瑞銀美國股票衍生品研究主管格里納科夫（Maxwell Grinacoff）在一份報告中指出：「我們發現 0DTE，以及到期日為明天的+1DTE，對提高盤中波動性具有關鍵作用，而這種更高的盤中交易活躍度，不一定能反映在基礎收盤價上。」

這類選擇權也因線上券商「羅賓漢」（Robinhood）的普及，而變得更容易被散戶所使用。基爾伯格說：「選擇權數十年來一直是機構投資人的工具，如今散戶投資人的成熟度也提高了，越來越多人開始使用選擇權來避險，或單純用來投機。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法