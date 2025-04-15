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輝達與台積電等台廠大咖砸16兆在美合作 川普「又發話」邀功！

2025/04/15 09:10

輝達（NVIDIA）計畫在未來4年內，與台積電等公司合作，在美國打造價值高達5000億美元的AI基礎設施。（路透資料照）輝達（NVIDIA）計畫在未來4年內，與台積電等公司合作，在美國打造價值高達5000億美元的AI基礎設施。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）14日表示，計畫在未來4年內，與台積電（2330）、鴻海（2317）、緯創（3231）等公司合作，在美國打造價值高達5000億美元（約新台幣16兆元）的AI基礎設施。對此美國總統川普（Donald Trump）表示，這都是因為他的當選加上關稅政策。

綜合外媒報導，輝達將在美國打造價值高達5000億美元的AI基礎設施，執行長黃仁勳聲稱，增加美國製造，有助於滿足對AI晶片和超級電腦日漸增長的需求、加強自身供應鏈並提高彈性。

隨著川普政府準備對進口產品徵收高額關稅，輝達在週一宣布這項消息，凸顯越來越多的企業開始將製造業和技術供應鏈轉移到美國境內。

週一的公告包括在台積電位於亞利桑那州鳳凰城的工廠生產Blackwell AI晶片，以及鴻海和緯創位於德州的超級電腦製造廠生產，預計將在12至15個月內實現量產。標誌著這家處於AI浪潮核心地位的公司，發生了重大轉變，而川普則毫不猶豫的將這些都歸功於自己。

川普指出，輝達做出這項決定，是因為選舉結果和關稅政策。在這之前，川普宣布對台灣徵收32%的對等關稅，並對中國進口商品徵收高達145%的關稅，這2個地方構成了輝達目前生產網絡的主體。

外媒指出，考量到川普關稅對供應鏈的威脅，輝達的轉變，似乎是出於風險管理以及川普強調的愛國主義、保護主義。

DA Davidson 分析師吉爾·盧裡亞（Gil Luria） 表示：如果不是川普政府的壓力，輝達不太可能將任何生產轉移到美國。

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