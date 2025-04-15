暗示豁免汽車關稅 川普：正考慮相關措施

川普表示，他正考慮針對進口汽車與零組件關稅實施臨時豁免。（歐新社）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）宣布對銷往美國的汽車課徵25%的關稅，對各國汽車產業造成重大衝擊，不過川普14日在白宮橢圓形辦公室發言時暗示，他正考慮針對進口汽車與零組件關稅實施臨時豁免，讓車商有更多時間在美國建立生產設施。

綜合外媒報導，川普表示，汽車製造商需要時間將生產線從加拿大、墨西哥以及其他地方轉移回美國，因為他們會在美國生產，「我正在考慮一些能幫助汽車公司處理這件事的相關措施」。

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《美聯社》報導指出，由於美國汽車製造商的零組件供應鏈與其他國家緊密交織，完全在美國生產汽車的難度頗高。專家表示，由於美國汽車製造商的許多汽車零件都來自加拿大、墨西哥和中國等主要貿易夥伴，因此完全由美國製造的汽車並不存在。

美國汽車政策委員會代表福特、通用汽車和斯特蘭蒂斯（Stellantis），委員會主席布朗特（Matt Blunt）表示，協會與川普提升在美國國內生產汽車數目有共同目標。布朗特指出：「人們意識到針對零件徵收廣泛關稅，可能會破壞我們共同的目標，也就是建立一個蓬勃發展且能持續成長的美國汽車產業，這些供應鏈的轉型需要時間。」

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