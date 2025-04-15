投資人觀望川普對等關稅政策 美股全數收紅

美國華爾街股市主要指數14日全數收紅。（路透）

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕川普政府針對「對等關稅」豁免消息撲朔迷離，14日又傳出川普有意豁免汽車關稅，投資人衡量此消息之際，美國華爾街股市主要指數14日應聲收漲、全數收紅。

綜合媒體報導，美國總統川普13日表示，針對智慧型手機、電子產品的相關關稅並沒有豁免，他將在不久後宣布「半導體關稅」，受到此消息影響，科技股14日大多上漲，特別是那些依賴中國進口的公司，蘋果上漲2.2％、戴爾（Dell）上漲4%、惠普（HP）也上漲2.5%。台積電ADR下跌0.79%，收在155.84美元。

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此外，川普14日表示他正在考慮一些措施來幫助汽車製造商，這些車廠正在使用加拿大、墨西哥等地生產的零組件，但業者需要一點時間，因為這些零組件今後要在美國本土生產。川普此言疑似在暗示可能豁免汽車關稅，汽車類股聞訊翻紅，通用汽車和福特分別上漲3.46%及4.07%。

道瓊工業指數揚升312.08點或0.78%，收40524.79點。

標準普爾指數上揚42.61點或0.79%，收5405.97點。

那斯達克指數上漲107.02點或0.64%，收16831.48點。

費城半導體指數小升12.32點或0.31%，收4003.22點。

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