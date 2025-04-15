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北京號召對美鬥爭 中國民企無薪假裁員、工廠空無一人慘況曝

2025/04/15 06:33

美中關稅戰升級，中國民間企業叫苦連天，多家工廠突然宣布放無薪假甚至裁員，工廠流水線空無一人。（圖翻攝自X平台）美中關稅戰升級，中國民間企業叫苦連天，多家工廠突然宣布放無薪假甚至裁員，工廠流水線空無一人。（圖翻攝自X平台）

首次上稿 00:49
更新時間 06:33

美中關稅戰升級，中國民間企業叫苦連天，多家工廠突然宣布放無薪假甚至裁員。（圖翻攝自X平台）美中關稅戰升級，中國民間企業叫苦連天，多家工廠突然宣布放無薪假甚至裁員。（圖翻攝自X平台）

黃筱薇／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美中貿易關稅戰急遽升溫，目前兩國對彼此分別加徵145%和125%的重稅，引發國際關注。面對美總統川普發動關稅戰，中國官方嗆聲「奉陪到底」、「不計任何代價」，但中國民間企業早已叫苦連天，多家工廠突然宣布放無薪假甚至裁員，但中國官媒卻在號召全國以「鬥爭精神」應對這場與美博弈。

目前美總統川普對中國商品加徵關稅升至125%，加上1月甫上任時宣布的20%，總稅率高達145%，而中國也回敬報復性關稅125%。近年經濟本就陷入困頓的中國，選擇與美國硬槓之際，不少牆內關中小企業面對美國關稅戰只能哀嚎的影片流出來，可以看到工廠流水線空無一人、貨物訂單臨時取消堆滿倉庫、公司發公告放無薪假等畫面在X平台上瘋傳。

根據《自由亞州電台》報導，廣東、江蘇等多地的外貿公司最近都因為美國關稅影響紛紛停運、裁員，不少人都慨歎若貿易戰持續下去，實在不知道怎麼生存，「工廠產品沒客戶要，工廠肯定要停工」，這次關稅戰讓很多業者面臨嚴峻生存危機，影響數百萬就業者的生計。

不過中國官方一點也沒有要向美國低頭的意思，表明美國不降低關稅，就不會和美方談判。中官媒《人民日報》12日刊出以「鐘聲」為題的評論文章，痛批美國是「多邊貿易體制的最大破壞者」、「美方做法正危及全球供應鏈」；《央視》13日還稱川普政府「圖窮匕見」，宣稱中國政府正以果斷且有力的反制手段捍衛國家利益，號召全國以「鬥爭精神」應對這場可能持續很久的博弈。

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