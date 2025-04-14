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不尋常？中國華為1個月狂發3次債、籌資535億

2025/04/14 22:46

中國華為近期狂發債籌資。（法新社）中國華為近期狂發債籌資。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕中國華為近期持續發債引起關注，近一個月內，連續三次發債，籌資金額高達120億人民幣（以下同，約台幣535億），華為短期內連續發債引起市場關注。

中媒《財新》報導，華為8日在上海清算所揭露，為支撐各項業務發展及關鍵策略，擬發行 40 億元（約台幣178.4億）2025年度第三期超短期融資券，期限256天，所得資金將用於補充公司本部及子公司營運資金。

根據上海清算所14日公告，華為發行的2025年度第三期超短期融資券於4月11日完成登記，債券利率為1.59%。

3月17日華為也揭露，擬發行2025年度第一期超短期融資券，發行規模40億元，期限為270天，最終利率確定為1.76%。4天之後，華為再次揭露，擬發行2025年度第二期超短期融資券，發行規模同樣為40億元，期限為268天，最終利率為1.70%。

除了超短期融資券，截至4月8日，華為在中國境內存續的中期票據9筆，共260 億元（約台幣1160億）；華為及其子公司境外美元債券3筆，共35 億美元（約台幣1137.5億）。財新認為，華為透過超短期融資券融資，有利於優化財務結構，降低融資成本，並為未來發展儲備資源。

財報顯示，華為2024年淨利為625.74億元（約台幣2790億），較前一年度暴跌28%。自2019年起被美國制裁以來，華為研發費用持續攀升，2024年研發費用支出為1797億元（ㄝ台幣8015億），年增9.1%，近10年研發費用燒掉超過1.24兆（約台幣5.5兆）。

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