英業達追蹤美關稅發展 看好3大產品全年成長

英業達看好2025年旗下筆電出貨量可望年增3%至5%，穿戴裝置出貨年增中高個位數百分比，美系AI伺服器出貨年增雙位數百分比。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕英業達（2356）指出，由於美國對等關稅不確定性高，加上美國製造所需原料也會被課稅，尚不清楚前往當地設廠的成本優勢與吸引力何在。依照既有產能、在手訂單與客戶預期來看，2025年旗下筆電出貨量可望年增3%至5%，穿戴裝置出貨年增中高個位數百分比，美系AI伺服器出貨年增雙位數百分比，通用型伺服器出貨持平於去年。

英業達今日在法說會表示，在美國對等關稅驅動客戶預期心理，以及出於90天貿易談判期之後的不確定性程度較高，客戶普遍在第2季提前拉貨，給予的訂單能見度優於預期，預估筆電、伺服器的單季出貨量皆為季增個位數百分比，智慧裝置下半年才會迎來旺季，公司正同時與各家各戶保持密切聯繫。

請繼續往下閱讀...

英業達觀察，中國客戶去年上半的通用型伺服器、下半年的AI伺服器拉貨動能情況良好，不過今年整體偏向持平，而美系雲端服務供應商（CSP）將成為2025年AI伺服器出貨的主要成長因素，通用型機種客戶則是比較保守。今年上半，客戶主要是針對輝達（NVIDIA）H200、B200、H20下單，GB200出貨比重較小；下半年出貨的產品線更趨多元，包括新一代GB300與中國降規版B20，以及超微（AMD）體系機種。

英業達指出，客戶為了應對關稅，供應給美國市場的筆電訂單將由、台灣、泰國墨西哥支援出貨，而墨西哥則將負責x86、HGX架構的伺服器持平，目前集團的伺服器產能比重分別為墨西哥30%、台灣25%、中國上海25%、捷克15%，泰國產能將繼續提升，不過，由於產品交付客戶之後，後續的運輸則由客戶自行處理，因此無從確定客戶產品的實際流向。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法