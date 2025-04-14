中國出口將遭美國高關稅重創 高盛：2000萬人工作難保

美國對中國祭出高關稅措施，恐使中國2000萬人受到對美出口猛降的衝擊。（路透資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普今年迄今對中國祭出一系列關稅措施，中國製造商為趕在美國最新關稅生效前緊急出貨，使得3月出口激增，但不斷升級的美中貿易戰，使中國成長前景變得黯淡，就業市場更趨疲軟，將削弱中國與美國競爭時所需的韌性。

中國3月以美元計價出口年增12.4%，高於市場預估的4.4%和前兩月的2.3%，顯示製造商急著在美國最新關稅生效前緊急出貨，進口則年減4.3%。《彭博》報導，川普上任以來對中國進口商品徵收的關稅高達145%，可能切斷中國進入美國市場的管道。

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高盛預估，中國多達2000萬人（佔勞動人口的3%）可能受到對美國出口猛降的影響，而美中經濟的全面脫鉤，將使已經因大規模減薪和裁員而疲軟的中國就業市場陷入混亂。除了不確定的商業前景，中國採用人工智慧（AI）和自動化帶來的生產力提高，也可能導致就業需求放緩。

總部位於巴黎的QuantCube Technology追蹤中國2000多家公司網路招聘訊息，並進行統計後顯示，過去兩個月的職缺數量較去年同期下降約30%。長江商學院主要對私人企業的民調顯示，3月未來招聘計畫指數跌至6個月以來最低水準，3月中國非製造業採購經理人指數（PMI）的就業分項指標也出現下降。

萬神殿宏觀經濟公司（Pantheon Macroeconomics）中國經濟學家瑞格利（Duncan Wrigley）表示：「去年第4季推出的刺激措施尚未轉變就業市場，企業希望在增加招聘前能有更明確的經濟前景。」

就業市場的長期疲軟是刺激消費的一大障礙，而刺激消費是北京當局在面對長期房地產危機下力圖扭轉局面的首要任務。中國人社部部長王曉萍坦承，受國內外情勢挑戰，今年就業市場面臨壓力。

《彭博經濟研究》預估，中國對美國出口的中段將使其GDP（國內生產總值）面臨下降3個百分點的風險。高盛日前將中國今年GDP 成長預估由4.5%砍至4%。

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