AI代理改變網路犯罪模式 趨勢科技解析3趨勢

趨勢科技網路犯罪研究前瞻威脅研究總監Robert McArdle（右）表示，AI代理正改變網路犯罪生態系。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕生成式AI快速發展，犯罪組織也透過AI輔助編寫惡意軟體，使犯罪工具更容易使用。趨勢科技指出，網路犯罪迎來重大變革，未來將出現全新的犯罪商業模式，當前的網路犯罪態勢從「網路犯罪即服務（Cybercrime as a Service）」演進到以AI代理為基礎的「網路犯罪即代理（Cybercrime as a Servant）」。

由於「即服務」（As a Service）的高靈活性與低成本，現代網路犯罪已成為「即服務」產業的典型範例，勒索病毒即服務、網路釣魚即服務、越獄即服務等模式已穩定發展為成熟的黑市經濟體系，駭客集團透過「即服務」這類型的攻擊手法讓網路威脅更易於擴散與變現。

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許多新興犯罪組織不但將勒索病毒即服務當作主要的商業模式，更透過商務電子郵件入侵（BEC）衍生的供應鏈攻擊持續肆虐；同時犯罪分子也利用AI開發惡意軟體，讓現有工具更高效，特別在網路釣魚攻擊中，駭客能更快速地生成各種語言，並符合特定產業需求來撰寫客製化釣魚郵件。

然而，趨勢科技表示，隨著AI技術快速進步，網路犯罪也被迫轉變。首先，全球多國執法機構、資安專家與民間組織合作破獲許多大型的駭客組織。這些破獲行為不僅導致勒索病毒的成功率大幅下降，也間接摧毀網路犯罪集團間的合作與信任。

其次，勒索病毒即服務的市場更加分散，駭客難以快速建立高度壟斷的生態系，必須投入更多資源與時間重建影響力，導致其攻擊變得更加零散，進而降低了網路犯罪的經濟效益。此外，受惠於生成式AI的大規模分析與推理能力，資安廠商能更全面地預視各種面向的資安風險，也大幅削弱了駭客成功攻擊的潛在路徑。

趨勢科技分析，這些資安現況的轉變，將導致網路犯罪朝三種新態勢發展：第一，AI代理驅動犯罪，「網路犯罪即代理」新模式崛起。當人類與AI的合作模式從由AI助理被動提供建議，轉為依賴AI代理主動執行任務，網路犯罪也預期將從現有的「網路犯罪即服務」模式轉變成大幅運用AI代理建構的新模式－「網路犯罪即代理」，透過AI建立自動化流程提升攻擊效率，獲得更高報酬。

第二，攻擊領域擴大規模，新興市場面臨嚴峻資安挑戰。當網路犯罪透過AI代理自動化，駭客能比過往瞄準更多目標，犯罪集團得以擴大攻擊範圍，持續找到更多有利可圖的潛在市場，將目標拓展至東南亞或拉丁美洲等新興市場。當犯罪行為變得成本更低、門檻更低、操作更高效，更具規模化，全球各地都將面臨更嚴峻的資安威脅。

第三，雲端帳號的大規模攻擊與部署。為了讓「網路犯罪即代理」順利運作，駭客組織將會需要大量的運算資源和基礎架構來訓練AI代理，因此，有別於過往駭客盜用雲端資源部署加密貨幣從事挖礦的惡意行為，駭客將攻擊如Amazon Bedrock、Azure AI、Google Vertex等生成式AI即服務的供應商，以及盜用雲端帳號以取得更多微服務架構或算力。

趨勢科技網路犯罪研究前瞻威脅研究總監Robert McArdle強調，無論犯罪態勢如何演進，駭客通常會遵循三大原則：追求輕鬆的生活、短期的高投資報酬率、以既有模式的進化而非革命性改變，因此他們仍專注在那些簡單、可行、已知有效的手法來發動攻擊。而AI代理正以符合上述原則的方式，改變網路犯罪生態系，企業需要全面且主動的資安工具來管控資安風險，防範AI世代可能帶來的種種威脅。

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