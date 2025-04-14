對抗市場劇震 全台首檔股債平衡多重資產ETF獲准募集

凱基金控旗下凱基投信，獲准募集全台首檔股債平衡多重資產ETF。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕美國關稅戰引發全球金融市場史詩級巨震，有鑑於關稅劇本尚未完結，預期第2季市場仍將劇烈波動，凱基投信已獲准募集全台首檔股債平衡多重資產ETF，期望可協助投資人面對市況變化。

凱基投信指出，凱基美國Top股債平衡ETF基金（平衡凱基美國TOP ETF），追蹤NYSE TPEx美國Top股債平衡指數，所追蹤指數自NASDAQ交易所上市股票中篩選成分股，從美國政府公債中篩選成分債，分別依據市值與到期日作為篩選條件，選取股票市值排名前10的個股組成股票部位，選取到期日介於3至10年的公債組成債券部位，搭配市值計算成分股權重，最後組成股7債3多重資產ETF。

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平衡凱基美國TOP研究團隊表示，回顧過去10年全球主要市場指數表現，即使面臨2018年美中貿易戰、2020年COVID-19、2022年升息周期挑戰，以科技為主的美國NASDAQ指數長期漲幅依舊領先，過去10年累積報酬率達253%，不僅優於S&P 500指數的171%，也優於成熟市場（美國以外）的26%、新興市場的13%。美國作為全球經濟火車頭，更易蓄積創新能量，推升長期趨勢向上。

凱基投信表示，近期風險性資產上下振幅擴大，恐慌指數VIX也創下2020年疫情後最高水準，顯示股市已部分反應關稅的不確定性，甚至過度反應經濟衰退預期。

依據歷史經驗，市場修正過後進場，獲取正報酬的勝率也會提高，兼顧追求成長與抵禦下檔風險的多重資產ETF，期望成為投資人的另一種選擇。

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