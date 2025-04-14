打5折賣資產？傳英特爾將出售子公司Altera多數股權

英特爾近年遭遇營運逆風，擬分拆非核心業務及資產。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒披露，英特爾正在分拆非核心業務及資產，子公司 Altera 多數股權本週可望出售給私募基金-銀湖資本（Silver Lake）。據悉，英特爾將以市值90億美元（約台幣2925億）賣掉Altera部分股權，遠低於2015 年斥資約 170 億美元（約台幣5525億）收購Altera。

綜合《金融時報》及《彭博》報導，陷入困境的英特爾開始剝離非核心業務和資產，該公司將Altera 多數股權出售給銀湖資本，這項交易最快本週拍板。

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兩位知情人士透露，銀湖將以約 90 億美元的市值，購買 Altera 的多數股權，該公司生產可程式化晶片（programmable chips），科技公司可根據自己的 AI 需求進行客製化。

英特爾數月來一直在商談出售Altera事宜，這是其剝離非核心資產計劃的一部分，若完成出售，英特爾仍持有Altera部分股權。

知情人士表示，儘管談判取得進展，協議仍有可能被推遲或破裂，主要是川普的對等稅導致市場動盪，許多交易商暫停交易。英特爾和銀湖的代表沒有立即回應置評請求。

資料顯示，2024 年傳出英特爾考慮出售 Altera 部分股權，以扭轉業務。一些有意收購者認為，Altera的市值只有90億美元，遠低於英特爾2015 年斥資約 170 億美元收購 Altera。

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