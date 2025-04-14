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黑松食品100歲 董事長張斌堂：3支箭迎接第2個百年

2025/04/14 19:19

黑松食品今天歡慶100歲生日，黑松董事長張斌堂（中）表示，將以飲料產品創新、擴展酒類事業及強化保健產品研發3支箭，迎接第2個百年。（記者楊雅民攝）黑松食品今天歡慶100歲生日，黑松董事長張斌堂（中）表示，將以飲料產品創新、擴展酒類事業及強化保健產品研發3支箭，迎接第2個百年。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕以黑松汽水崛起的黑松（1234）食品今天慶祝100歲生日，黑松董事長張斌堂表示，將以飲料產品創新、擴展酒類事業及強化保健產品研發等3支箭，迎接第2個百年。

張斌堂表示，黑松創立至今一世紀，從創業初期秉持「生產第一等飲料」的熱情，克服種種時代挑戰，成就了今日。

他認為，為了持續穩健成長，就要打破原有框架，近15年來，黑松走過飲料高峰，逐步拓展酒類品牌代理領域，成功建立營運的第2成長曲線。

從核心本業出發，壯大酒類代理版圖並發展保健事業，為企業營收挹注強大動能，合併營收從10年前的64億元，至今已突破百億元大關。未來，將持續貼近市場趨勢，提供符合消費者需求及創新體驗的健康產品。

張斌堂說，面對美國啟動對等關稅，市場充滿不確定性，對內銷市場都還需要觀察，並不會有即刻性的反應，但股市波動性大，消費信心一定會受到衝擊，所有的公司都面臨一樣的問題。

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