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櫃買搶到頭香 首檔「股債平衡型ETF」申報生效

2025/04/14 18:57

凱基投信申報募集的「凱基美國Top股債平衡ETF證券投資信託基金」，今日申報生效。（資料照）凱基投信申報募集的「凱基美國Top股債平衡ETF證券投資信託基金」，今日申報生效。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕櫃買中心今日表示，凱基投信申報募集的「凱基美國Top股債平衡ETF證券投資信託基金」在今日申報生效，並已規劃在募集成立之後，向櫃買申請掛牌上櫃，將成為金管會開放被動式多資產ETF以來，我國第一檔掛牌交易的股債平衡型ETF商品。

櫃買說明，股債平衡型ETF也屬於被動式ETF，是追蹤、模擬或複製標的指數績效表現的ETF，本次凱基投信發行的股債平衡型ETF係追蹤「NYSE TPEx美國Top股債平衡指數」，本指數係由國際知名的ICE指數公司（ICE Data Indices, LLC）與櫃買合作編製的首檔聯名指數。

該檔指數是以7比3固定比例投資股票與債券，其中，股票部分是投資那斯達克交易所市值排名領先的大型市值股，而債券部分則投資美國政府發行、且距到期日介於3年至10年之公債，以市值加權後編製而成，指數編製具有分散投資組合波動度的特性，凱基投信以本標的指數發行上櫃多資產ETF，投資人即可透過投資這一檔商品，完成股票與債券資產配置。

櫃買表示，「股債雙核心」一直是前進的驅動力，多年來積極深耕股票市場也累積多年債券市場管理經驗，本次凱基投信以本中心與ICE指數公司聯名指數，發行國內首檔股債平衡型ETF，並選擇在櫃買市場掛牌，為市場投資人提供嶄新的投資標的，將是櫃買朝推動台灣成為亞洲資產管理中心目標前進的重要里程碑，將持續秉持服務市場的精神，尋找適合的國際夥伴進行合作。

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