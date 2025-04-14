因應美國關稅 勞動部今召開全國勞動行政首長聯繫會報

勞動部長洪申翰主持全國勞動行政首長聯繫會報。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕美國關稅戰衝擊我國出口導向產業，影響勞工權益，勞動部今（14）日召開「114年第1次全國勞動行政首長聯繫會報」，邀集地方勞動行政首研商穩定勞工就業因應措施，佈建中央與地方協力聯繫網絡。

據轉述，勞動部長洪申翰會中向與會勞動行政首長指出，勞動部已針對美國對等關稅衝擊影響建立監測機制，主要目的為提供勞工「就業協助」與「權益保障」，勞動部提出的4大措施，包括主動訪視衝擊、勞工安心就業、受衝擊再就業及青年接軌職場。

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勞動部指出，此次會議中，不少地方勞動行政首長反映，已陸續收到企業表達擔心受到衝擊，亟需多瞭解勞動部協助方案的具體做法，以及地方與中央如何配合等具體措施。

有鑑於近日傳出許多企業可能因美國貿易戰影響，將以減班休息或裁員、解僱來因應衝擊，勞動部週六日連續兩天，由部長洪申翰帶隊，率領勞動部行政團隊數名一級主管，展開基層工會系列訪視座談，12日南下台中及彰化，拜訪臺中直轄市總工會、彰化縣產業總工會；13日前往桃園市、新北市，拜訪桃園市總工會及新北市產業總工會，與可能受衝擊的產業企業工會第一線面對面交流，說明勞動部「安定就業」四大措施、相關勞動法令。

勞動部表示，此次的座談，部長洪申翰已與石化、機械、汽車、橡膠、化學、電線電纜、電路板及紡織業等受影響產業近70名企業工會代表面對面交流，傾聽第一線基層勞工的心聲，也呼籲企業經營與面對衝擊，必須遵守勞動法令。

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