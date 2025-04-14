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貿易戰變金融戰？高盛估美中資本脫鉤代價上看80兆

2025/04/14 18:47

華爾街投行估計，美中資本脫鉤代價高昂。（路透）華爾街投行估計，美中資本脫鉤代價高昂。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕港媒報導，根據高盛（Goldman Sachs） 的分析，在極端情況下，美中2個最大資本市場脫鉤可能造成 2.5 兆美元（約台幣81兆）的損失，因為美國和中國的投資者將拋售手中的股票和債券。

美中脫鉤的風險已顯示出蔓延到貿易之外的跡象，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）日前表示，隨著美中貿易戰升級，若北京不退讓，美國不排除讓中國股票（中概股）從美國交易所退市的可能性。

貝森特質直指，中國通過貿易每年從美國獲得龐大的資本淨流入，沒有這些錢，他們就無法生存。

倘若美中資本脫鉤，會造成何種結果？《南華早報》14日報導，以 Kinger Lau 和 Timothy Moe 為首的高盛分析師週一在報告中表示，如果美中資本脫鉤，美國投資人可能被迫出售在美國交易所交易的 8000 億美元（約台幣26兆）中國股票。另一方面，中國也會拋售 1.3 兆美元（約台幣42兆）美國公債和 3700 億美元（約台幣12兆）的股票。

高盛分析師表示，上述拋售是假設：美國投資人將受到美國法規的限制，無法進行此類投資。分析師在報告還提及，股票投資人非常關注中國公司在美發行的ADR退市風險。

高盛預計，隨著美中金融脫鉤風險的加劇，新一波在美國上市的中國股票將重返香港，目前有 27 家在美國主要上市的中企有資格在香港進行二次或雙重上市。

報導稱，一旦中企ADR退市風險成為現實，將影響近 300 家中國公司，其中包括中國最大的科技公司。根據美中經濟與安全審查委員會的數據，截至3月7日，共有286家中國公司在紐約證券交易所（NYSE）、 NYSE American和那斯達克上市，目前總市值為1.1兆美元（約台幣35.7兆）。

瑞銀投資銀行研究部中國策略主管 James Wang 表示，中企從美國退市恐產生重大影響，包括減少獲得美國更深層次資金池的機會，投資人流失和流動性降低也可能會降低估值倍數。

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