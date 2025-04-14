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你有領到嗎？今年年終平均1.72個月 金額破8萬元創新高

2025/04/14 17:55

主計總處公布今年年終獎金平均1.72個月、金額8萬1368元，創歷年新高。（資料照）主計總處公布今年年終獎金平均1.72個月、金額8萬1368元，創歷年新高。（資料照）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕主計總處今公布今年廠商發放年終獎金平均1.72個月，與1998年、2015年並列歷年新高，年終獎金平均8萬1368元，也創史上新高；其中，金融保險業平均3.74個月（26萬3350元）遙遙領先，製造業2.17個月（9萬8097元）居次，運輸倉儲業1.97個月（9萬9259元）排名第3。

主計總處以去年12月及今年1、2月年終獎金及績效獎金，估算廠商發放年終獎金情形，今年工業及服務業年終獎金發放月數平均1.72個月（8萬1368元），優於去年的1.69個月。

主計總處國勢普查處副處長譚文玲指出，受惠AI商機爆發，製造業中，電腦電子產品及光學製品製造業年終達3.46個月，電子零組件製造業也有2.92個月。此外，運輸及倉儲業中，海運業受到出口暢旺拉抬，年終獎金達5.69個月，航空運輸則因疫後旅遊熱絡，年終獎金也有3.92個月。

另，主計總處公布1-2月經常性薪資平均4萬7371元、年增2.95%，創25年同期最大漲幅；加計年終獎金等非經常性薪資後，前2月累計總薪資平均16萬8942元、年增2.99%，主因廠商發放年終獎金。剔除物價因素後，前2月實質經常性薪資年增0.81%、為近4年最大增幅，累計實質總薪資則年增0.85%。

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